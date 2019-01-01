"И штора пригодилась": Слава Каминская показала пляжный наряд

Солистка "НеАнгелов" Слава Каминская поделилась новым фото с отдыха на Бали.

Участница популярной украинской группы “НеАнгелы“ Слава Каминская продолжает радовать поклонников фотографиями с отдыха на Бали. Так, на этот раз звезда показала свой пляжный наряд и, как всегда, добавила саркастическую подпись.

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На странице артистки в Instagram появился кадр, где она позирует в бордовом купальнике и черном кружевном халате. Слава сидит на белом стуле в заведении, что находится недалеко от пляжа. В описании к фото Каминская в шутку сравнила свой наряд со шторой.

“#сказочноебали 🤪 и штора пригодилась 😂“, - подписала снимок исполнительница.

Скриншот

Пользователи Сети оценили юмор Каминской и оставили множество комментариев под публикацией.

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Главное хештег к фото прочитать правильно, в меру своей распущенности“, “Мамчина штора!“, “Класс! Люблю это ощущение, когда у нас холодно, а ты кайфуешь )“, “Хештег можно в двух смыслах прочитать“, “#сказочноебали это просто 5)))) я тоже всегда так его называю 😂 Счастливого Рождества на красивом пляже“, “А что белой шторки не было?“, “Ржу с тега. Хорошего отдыха“, - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что Слава Каминская объявила о воссоединении семьи.

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