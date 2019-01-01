Слава Каминская в свадебном платье озадачила фанатов - фото
Неужели певица собралась замуж?
Участница группы "НеАнгелы"Слава Каминская недавно развелась с супругом, но уже успела поцеловаться с ним на публике. На этот раз артистка спровоцировала новую волну слухов фотографией в социальной сети.
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На своей странице в Инстаграм Слава разместила фото, на котором запечатлена в свадебном платье.
Добрый вечер!, - коротко подписала пост Каминская.
Фолловеры звезды пришли в недоумение, но также отметили, что Славе идет наряд.
- "Ого! Замуж?:) такая женщина всегда нарасхват:) платье огонь:)"
- "Ослепительно красивая"
- "Платье огонь", - пишут комментаторы.
Напомним, что накануне бывшего мужа Славы Каминской затроллили за "заповеди" детям.
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