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Слава Каминская в свадебном платье озадачила фанатов - фото

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Неужели певица собралась замуж?
Слава Каминская в свадебном платье озадачила фанатов
Слава Каминская в свадебном платье озадачила фанатов
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Участница группы "НеАнгелы"Слава Каминская недавно развелась с супругом, но уже успела поцеловаться с ним на публике. На этот раз артистка спровоцировала новую волну слухов фотографией в социальной сети.

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На своей странице в Инстаграм Слава разместила фото, на котором запечатлена в свадебном платье. 

Добрый вечер!, - коротко подписала пост Каминская.

instagram.com/babaslavka/

Фолловеры звезды пришли в недоумение, но также отметили, что Славе идет наряд. 

  • "Ого! Замуж?:) такая женщина всегда нарасхват:) платье огонь:)"
  • "Ослепительно красивая"
  • "Платье огонь", - пишут комментаторы.

Напомним, что накануне бывшего мужа Славы Каминской затроллили за "заповеди" детям.

 

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Теги: Слава Каминская, фото, свадебное платье
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