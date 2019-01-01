Слава Каминская в свадебном платье озадачила фанатов - фото

Неужели певица собралась замуж?

Участница группы "НеАнгелы"Слава Каминская недавно развелась с супругом, но уже успела поцеловаться с ним на публике. На этот раз артистка спровоцировала новую волну слухов фотографией в социальной сети.

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На своей странице в Инстаграм Слава разместила фото, на котором запечатлена в свадебном платье.

Добрый вечер!, - коротко подписала пост Каминская.

instagram.com/babaslavka/

Фолловеры звезды пришли в недоумение, но также отметили, что Славе идет наряд.

"Ого! Замуж?:) такая женщина всегда нарасхват:) платье огонь:)"

"Ослепительно красивая"

"Платье огонь", - пишут комментаторы.

Напомним, что накануне бывшего мужа Славы Каминской затроллили за "заповеди" детям.

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