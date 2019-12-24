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"Неприлично красиво": Слава Каминская показала look с эффектным макияжем

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Артистка записала видео после профессионального мейкапа - и очаровала поклонников.

"Неприлично красиво": Слава Каминская показала look с эффектным макияжем
instagram.com/babaslavka/

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Участница дуэта “НеАнгелы“ Слава Каминская, которая не так давно развелась с пластическим хирургом Эдгаром, похоже, оправилась от недавних переживаний и, что называется, расцвела. В Инстаграм артистка выставила видео, в котором показала эффектный макияж с блестящим тоном и акцентом на глаза и губы. Слава пошутила, что так выглядит “неприлично красивой“.

Скриншот

Подписчики подтвердили заявление Славы - в комментариях фолловеры написали, что она “чертовски хороша“ и “расцветает с каждым днем“.

Ранее мы писали, что стало известно, с кем теперь встречается Эдгар Каминский. 

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Теги: Слава Каминская, макияж
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Источник: IVONA bigmir)net

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