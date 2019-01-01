"Красиво живут и везде успевают": Слава Каминская раскритиковала звезд Instagram

Певица Слава Каминская высказалась о пользователях Сети, которые хвастаются красивой жизнью.

Украинская певица, солистка “НеАнгелов“ Слава Каминская удивила поклонников новой публикацией. Артистка решила подвести итоги уходящего года и призналась, какие пользователи соцсети ее раздражают.

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Так, на своей странице в Instagram Каминская опубликовала честное фото, где она позирует без макияжа и с патчами под глазами. Звезда запечатлена на улице в повседневном наряде.

В описании к фотографии Слава заявила, что она устала от пользователей Сети, которые пытаются показать, что у них прекрасная и беззаботная жизнь. Исполнительница отметила, что на самом деле у звезд Instagram все как у обычных людей. Кроме того, Каминская решила напомнить подписчикам, что жизнь может быть яркой и вне сети.

“Подводя итоги 2019-го, хочется прежде всего напомнить, что жизнь наша может быть яркой и вне сети . Откровенно говоря меня утомили инстаграмные денди в наглаженных пиджаках и примерные мамы в слотах инста-сториз. “Ожидание / реальность“ Читаешь, все красиво живут, везде успевают, аж хочется начать завидовать. А по сути, все так, как у всех, только с налетом эгоцентризма. И армии “ёжиков в тумане“ это превозносят и подпитывают “реальность“ в сети! Желание “казаться“ но не “быть“ прежде всего. Вопрос: ради чего это все ? Вас похвалят в сети))) в ж...пу поцелуют , но ваша ли это ж...па?“, - высказалась Каминская.

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Ранее Слава Каминская прокомментировала поцелуй с экс-супругом.

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