Ольга Фреймут восхитила черно-белой фотосессией

Известная украинская ведущая, писательница и издательница Ольга Фреймут решила откровенно ответить на вопросы своих поклонников. На своей странице в Instagram звезда рассказала о своей семье и работе.

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Так, артистка опубликовала несколько кадров из черно-белой фотосессии, где она позировала в брючном костюме с пиджаком на голое тело, и в белой майке и штанах-палаццо.

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В описании к снимкам ведущая рассказала, о новом сезоне “От пацанки до панянки“, о том, какой хочет быть бабушкой, о своем питании и о первых книгах. Кроме того, Фреймут призналась, скучает ли она за Сергеем Притулой.

“Що викликає у вас посмішку?

Моя сім‘я. На Новий рік подарувала чоловікові книгу, над якою працювала 2 роки. Вона обмеженого видання, де зібрано фрази моїх дітей з моменту, як вони почали розмовляти. Це і викликає посмішку.

Що вам допомогло в досягненні того, ким ви є?

Важливо не зраджувати нікого. Ні себе, ніколи і ні за яких обставин; тоді залишишся собою і не буде соромно дивитися щоранку на себе в дзеркало.

Як легко навчитися говорити людям «ні», коли це потрібно?

Як правило, завжди погоджуються повії, тому говорити «ні» — це ознака гарного тону, я вам цього бажаю.

Буде новий сезон «Від пацанки до панянки»?

Буде, звісно буде. Хороший проект, але без мене, бо в компанії мого чоловіка...дружина і чоловік разом працювати не можуть.

Каких правил вы придерживаетесь в питании. Очень хорошо выглядите!

Хитруні ви, дівчата. Чомусь про бездоганну фігуру запитують ті, хто самі мають неперевершений вигляд. Але моє правило — все робити мало, мало їсти, мало спати, мало пити ( я про просекко).

Де можна купити такі кросівки?

Стиль життя вимагає бігати за дітьми, тому я підбори змінила на гарні кросівки. Дякую за те, що помітили! Недаремно інвестувала в них гроші, ось ці, наприклад, придбала в бутику Celine.

Ответьте тезисно пожалуйста для меня леди -это …

Для мене бути леді — це мати гарну освіту, не обов’язково бути багатійкою, але обов’язково бути охайною. Мати гарний смак і дбати про те, щоб людям навколо тебе було добре.

Как вы думаете какой вы будете бабушкой для своих внуков!? спасибо

Мені б дуже хотілося бути бабою Олею, в якої є дід Володя, які живуть між двома країнами: Україною і Англією. А в Англії шукайте мене десь в Челсі, там я буду бавити своїх внуків. В мене їх буде 20.

Що стало поштовхом до написання перших книжок?

Книги пишуть, аби зекономити на психологах. Це історії про біль, розчарування, кохання. Моя перша книга «Де їсть і з ким спить Фреймут» була про красиві пережиті стосунки“, - написала Ольга.