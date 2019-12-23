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Редкое фото: Ольга Фреймут показала свою маму

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Ведущая Ольга Фреймут трогательно поздравила маму с днем рождения.
Редкое фото: Ольга Фреймут показала свою маму
Редкое фото: Ольга Фреймут показала свою маму
instagram.com/freimutolia

Известная украинская ведущая, издательница и писательница Ольга Фреймут поделилась с подписчиками редкой семейной фотографией. Знаменитость показала свою маму Аллу Михайловну.

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На своей странице в Instagram Ольга опубликовала два черно-белых снимков по случаю дня рождения мамы. На свежих кадрах ведущая позирует в светлой блузке с цветами и белыми штанами, а именинница одета в полосатое платье с цветочным принтом. На фото родственницы нежно обнимаются.

В описании к снимкам Фреймут пожелала маме счастья и здоровья. Также звезда призналась, что мама всегда не ее стороне даже, когда она не права.

“Мама - моє натхнення, доказ того, що немає нічого неможливого і мріяти потрібно високо. Вона завжди сяє, блакитні очі переповнені теплом, у неї багато друзів і тих, кому вона допомагає... Мамочка , ти завжди на моєму боці, навіть, коли я не права; а доленосні помилки ти називаєш “корисним досвідом“. Будь щасливою і здоровою, адже ти джерело моєї сили і впевненості. З Днем народження!“, - написала ведущая.

Скриншот

Скриншот

Напомним, ранее Педан показал архивное фото с Притулой и Фреймут со времен “Подъема“.

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Теги: Ольга Фреймут
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Источник: Ivоna bigmir)net

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