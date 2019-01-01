Ведущая продолжает проводить праздники в солнечном Дубае .

Обнимашки под пальмами: Ольга Фреймут показала новые фото с курорта instagram.com/freimutolia

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Популярная телеведущая Ольга Фреймут, которая отпраздновала католическое Рождество на морском курорте, продолжает наслаждаться солнцем и пальмами. В Инстаграм Ольга выставила новые фото из Дубая. Фреймут позирует за столиком, на котором стоит завтрак - Ольга в кадре обнимает 3-летнего сына Валерия.

Чаще обнимайте родных, - подписала снимок Ольга.

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Также на фото из Дубая позирует старшая дочь Ольги - 13-летняя Злата Митчел.

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Ранее мы писали, что Ксения Мишина очаровала Сеть фото с подросшим сыном.

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