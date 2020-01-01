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Лучезарные: Ксения Мишина с сыном очаровали Сеть новыми фото

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Победительница "Танцев" поздравила подписчиков с наступающим 2020 годом.

Лучезарные: Ксения Мишина с сыном очаровали Сеть новыми фото
Лучезарные: Ксения Мишина с сыном очаровали Сеть новыми фото
instagram.com/misha.k.ua

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Победительница шоу “Танцы со звездами“-9 актриса театра и кино Ксения Мишина очаровала Сеть новым фото с подросшим сынишкой. В Инстаграм звезда выставила снимки с Платоном, сделанные в ТРЦ - Ксения с сыном позируют в обнимку и лучезарно улыбаются. В описании актриса отметила, что снимок сделала ее мама, которая, видимо, приехала в гости на праздники.

Мы с сыночком всех поздравляем с Наступающим ❤️

Пусть Новый год для всех станет крутым, лёгким и значимым 🥳

Итогов подводить не буду, скажу лишь что 2019 был ярчайшим 🔥 и я очень благодарна 🙏

Загадывайте побольше желаний и не только в новогоднюю ночь ❤️

Photo by my Mom❤️, - написала Ксения.

Скриншот

скриншот

Ранее мы писали, что Джамала очаровала Сеть семейной фотосессией. 

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Теги: Ксения Мишина, Танцы со звездами, дети звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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