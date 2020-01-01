Лучезарные: Ксения Мишина с сыном очаровали Сеть новыми фото
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Победительница шоу “Танцы со звездами“-9 актриса театра и кино Ксения Мишина очаровала Сеть новым фото с подросшим сынишкой. В Инстаграм звезда выставила снимки с Платоном, сделанные в ТРЦ - Ксения с сыном позируют в обнимку и лучезарно улыбаются. В описании актриса отметила, что снимок сделала ее мама, которая, видимо, приехала в гости на праздники.
Мы с сыночком всех поздравляем с Наступающим ❤️
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Пусть Новый год для всех станет крутым, лёгким и значимым 🥳
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Итогов подводить не буду, скажу лишь что 2019 был ярчайшим 🔥 и я очень благодарна 🙏
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Загадывайте побольше желаний и не только в новогоднюю ночь ❤️
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Photo by my Mom❤️, - написала Ксения.
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