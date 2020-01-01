Победительница "Танцев" поздравила подписчиков с наступающим 2020 годом.

Лучезарные: Ксения Мишина с сыном очаровали Сеть новыми фото instagram.com/misha.k.ua

Читай также: “Ну, приколистка“: Леся Никитюк приготовила оливье и насмешила Сеть

Победительница шоу “Танцы со звездами“-9 актриса театра и кино Ксения Мишина очаровала Сеть новым фото с подросшим сынишкой. В Инстаграм звезда выставила снимки с Платоном, сделанные в ТРЦ - Ксения с сыном позируют в обнимку и лучезарно улыбаются. В описании актриса отметила, что снимок сделала ее мама, которая, видимо, приехала в гости на праздники.

Мы с сыночком всех поздравляем с Наступающим ❤️

⠀

Пусть Новый год для всех станет крутым, лёгким и значимым 🥳

⠀

Итогов подводить не буду, скажу лишь что 2019 был ярчайшим 🔥 и я очень благодарна 🙏

⠀

Загадывайте побольше желаний и не только в новогоднюю ночь ❤️

⠀

Photo by my Mom❤️, - написала Ксения.

Скриншот

скриншот

Ранее мы писали, что Джамала очаровала Сеть семейной фотосессией.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.