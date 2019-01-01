Зайчик, Богатырь, Оксана: Какие роли играли на утренниках знаменитости

Александр Педан, Ксения Мишина и Владимир Демчинский рассказали, кем были на утренниках в детском саду.

Все мы родом из детства. И первые выступления на публике у известных актеров и телеведущих часто происходят не на сцене театра или съемочной площадке, а около елки в детском саду. Для многих из них детские роли предопределяют будущее, а для кого-то просто остаются теплым воспоминанием о беззаботных годах.

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На съемках новогоднего спецпроекта Нового канала “КІЛЬКА ПАРОДІЙ“, стоя около елочки, Александр Педан, Ксения Мишина и Владимир Демчинский вспомнили, кого играли на праздничных утренниках.

Традиционная роль

Этот персонаж, видимо, не обошел стороной ни одного советского мальчика. Частенько он доставался и ведущему “КІЛЬКА ПАРОДІЙ“ и “Эксов“ Александру Педану.

– В детском саду мне не столько давали, сколько я сам просил роль Зайчика на утренниках. Очень нравилось это животное. А родители были только и рады. Они устали делать костюмы для моих двух старших братьев, поэтому мой ежегодный образ облегчал им жизнь, – смеется звезда Нового канала.

Александр Педан Пресс-служба

Роковая красотка

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В сериале “Крепостная“ актрисе Ксении Мишиной досталась главная негативная женская роль – холодной красавицы-помещицы Лидии Шефер. Играть женщин «с перчинкой» ей не в новинку, ведь начала она это делать задолго до старта актерской карьеры.

– Знаете, кем я была в детском саду? Оксаной из “Вечеров на хуторе близ Диканьки“, – улыбается Ксения. – Помню, у нас стояли санки около елки, мне шили специальные черевички, которые дико не понравились. Я думала, сделают красивые сапожки, а это были всего лишь красные тапочки из ткани, украшенные дождиком.

Ксения Мишина Пресс-служба

Образ до слез

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Родителям эксперта реалити-шоу “Топ-модель по-украински“ Владимиру Демчинскому приходилось ломать голову над созданием костюмов для сына. Просто ему доставались оригинальные роли. Выручала семью богатая фантазия и… бабушка-швея.

– Я был Богатырем. Водители сделали мне картонный костюм, красиво его разукрасили. Помню, сильно плакал после «сражения» картонным мечом с кем-то из ребят – тот сломался, – рассказывает Владимир. – Еще я был Зайчиком, Мушкетером, Артемоном из “Буратино“, был Звездочкой и даже Ковбоем.

Владимир Демчинский Пресс-служба

В новогоднем шоу Нового канала знаменитости тоже примерили на себя интересные роли. Они стали героями пародий. Посмеяться над ними можно будет в канун Нового года. Премьера “КІЛЬКА ПАРОДІЙ“ – 30 декабря в 19:00 на Новом канале.

Напомним, ранее Педан показал архивное фото с Притулой и Фреймут со времен “Подъема“.

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