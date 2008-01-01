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Педан показал архивное фото с Притулой и Фреймут со времен "Подъема"

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Александр Педан поделился архивным кадром в честь 20-летия программы "Подъем".
Педан показал архивное фото с Притулой и Фреймут со времен "Подъема"
Педан показал архивное фото с Притулой и Фреймут со времен "Подъема"
instagram.com/pedanos

Известный ведущий Нового канала и блогер Александр Педан поделился с поклонниками архивным снимком со времен съемок в утреннем шоу “Подъем“, которое в этом году отмечает 20-летие.

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В честь юбилея программы шоумен опубликовал на своей cтранице в Instagram фото с Ольгой Фреймут и Сергеем Притулой, которые были его соведущими в 2008-2011 годах. Когда именно было сделано фото Педан не уточнил. Однако знаменитости выглядят очень молодо. 

Підйом. Друзі в цьому році програмі 20 років. Коли зараз до мене підходять дівчата з колясками і кажуть, що вони виросли на моїх програмах - відчуваю себе сивим. @mashaefrosinina та @gorbunovyuriy я виріс на ваших програмах, ви були першими. Наша скажена трійця прийшла у 2008 році, а 27 травня 2011 року провели крайній ефір. Пост називається “Згадав як були молодими“, - написал Александр.

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Ранее сообщалось, что Педан и Никитюк развеселили Сеть новым совместным фото.

 

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Теги: Александр Педан, Ольга Фреймут, Сергей Притула
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Источник: Ivоna bigmir)net

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