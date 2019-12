Курьез на праздники: Аккаунт Шэрон Стоун удалили с сайта знакомств

Читай также: Беременная Мишель Уильямс готовится к свадьбе – СМИ

Буквально на днях - в канун рождественских праздников стало известно о том, что звезда "Основного инстинкта" 61-летняя Шэрон Стоун создала себе аккаунт на сайте знакомств. Однако, это выяснилось не просто так, а в связи с мини-курьезом - анкету суперзвезды тут же "забанили" на популярном в США приложении Bumble из-за жалоб на ее профиль. Представитель сайта объяснил ситуацию, отметив, что в некотором смысле понимает удивленных пользователей - не каждый день, поди, суперзвезды ищут себе пару в интернете.

Стоит отметить, что сервис исправил ошибку после того, как актриса опубликовала скриншот в твиттере и пожаловалась на несправедливость: “Эй, Bumble, меня банят?, - написала звезда.

Сейчас аккаунт Стоун восстановили, но она пока никак не прокомментировала "возвращение" на сайт и не поделилась, планирует ли далее пользоваться его услугами.

I went on the @bumble dating sight and they closed my account. 👁👁

Some users reported that it couldn’t possibly be me!

Hey @bumble, is being me exclusionary ? 🤷🏼‍♀️

Don’t shut me out of the hive 🐝