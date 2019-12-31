Сервис знакомств не поверил, что звезда может пользоваться их услугами.

Курьез на праздники: Аккаунт Шэрон Стоун удалили с сайта знакомств instagram.com/sharonstone

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Буквально на днях - в канун рождественских праздников стало известно о том, что звезда "Основного инстинкта" 61-летняя Шэрон Стоун создала себе аккаунт на сайте знакомств. Однако, это выяснилось не просто так, а в связи с мини-курьезом - анкету суперзвезды тут же "забанили" на популярном в США приложении Bumble из-за жалоб на ее профиль. Представитель сайта объяснил ситуацию, отметив, что в некотором смысле понимает удивленных пользователей - не каждый день, поди, суперзвезды ищут себе пару в интернете.

Мы можем понять наших пользователей, которые подумали: Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Тем более ее профиль не прошел верификацию по фотографии. Для проверки через Bumble пользователям предлагается сделать Селфи, которое имитирует случайную позу на фото, сгенерированном системой, - заявил представитель Bumble и принес извинения Шэрон Стоун.

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Стоит отметить, что сервис исправил ошибку после того, как актриса опубликовала скриншот в твиттере и пожаловалась на несправедливость: “Эй, Bumble, меня банят?, - написала звезда.

Сейчас аккаунт Стоун восстановили, но она пока никак не прокомментировала "возвращение" на сайт и не поделилась, планирует ли далее пользоваться его услугами.

I went on the @bumble dating sight and they closed my account. 👁👁

Some users reported that it couldn’t possibly be me!

Hey @bumble, is being me exclusionary ? 🤷🏼‍♀️

Don’t shut me out of the hive 🐝 — Sharon Stone (@sharonstone) 30 декабря 2019 г.

Напомним, что звезда дважды была замужем, но сейчас сама воспитывает троих приемных сыновей.

Ранее мы писали, что Селена Гомес показала, где проводит праздники.

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