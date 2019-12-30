Певица встретила Рождество с семьей на горном курорте в США .

Светится от счастья: Селена Гомес показала, где проводит праздники instagram.com/selenagomez

Читай также: Надя Дорофеева показала, в каком роскошном доме живет - видео

Американская певица и актриса Селена Гомес, которая недавно снова стала музой рэпера Эйбела Тесфайе, показала, где проводит рождественские каникулы. В Инстаграм звезда выставила фото, сделанные на фоне заснеженных гор. Как сообщает портал Eonline, певица отправилась с семьей на один из горных курортов Калифорнии - в Мамонтовые озера. Звезда позирует в уютном плюшевом спортивном костюме - и выглядит невероятно счастливой.

скриншот

скриншот

Скриншот

Читай также: Джастин Бибер трогательно поздравил жену с днем рождения

Напомним, что уходящий 2019-й был стал для Селены Гомес весьма непростым. Девушка переживала сильную депрессию, которые фанаты связали со свадьбой ее экс-бойфренда Джастина Бибера. Также Селена проходила курс лечения, после того, как на сцене с ней случилась паническая атака. Сейчас девушка, похоже, пришла в себя - и укрепляет здоровье и настроение горным воздухом и прекрасными пейзажами.

Ранее мы писали, что Селена Гомес помирилась с Беллой Хадид.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.