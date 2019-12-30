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Светится от счастья: Селена Гомес показала, где проводит праздники

Комментариев: 1
Певица встретила Рождество с семьей на горном курорте в США .

Светится от счастья: Селена Гомес показала, где проводит праздники
Светится от счастья: Селена Гомес показала, где проводит праздники
instagram.com/selenagomez

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Американская певица и актриса Селена Гомес, которая недавно снова стала музой рэпера Эйбела Тесфайе, показала, где проводит рождественские каникулы. В Инстаграм звезда выставила фото, сделанные на фоне заснеженных гор. Как сообщает портал Eonline, певица отправилась с семьей на один из горных курортов Калифорнии - в Мамонтовые озера. Звезда позирует в уютном плюшевом спортивном костюме - и выглядит невероятно счастливой.

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Напомним, что уходящий 2019-й был стал для Селены Гомес весьма непростым. Девушка переживала сильную депрессию, которые фанаты связали со свадьбой ее экс-бойфренда Джастина Бибера. Также Селена проходила курс лечения, после того, как на сцене с ней случилась паническая атака. Сейчас девушка, похоже, пришла в себя - и укрепляет здоровье и настроение  горным воздухом и прекрасными пейзажами.

Ранее мы писали, что Селена Гомес помирилась с Беллой Хадид.

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Теги: Селена Гомеc, Рождество, горы, отдых звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
endorphinchik    30.12.2019, 15:00
Оценка:  0
endorphinchik
Теж губи-вареники на першому фото.. невже і ця накачала?
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