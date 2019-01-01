Самая популярная персона в Инстаграм и девушка с самыми идеальными пропорциями лица - снова общаются.

Селена Гомес помирилась с Беллой Хадид - СМИ ivona.bigmir.net

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Самая популярная персона в Инстаграм певица Селена Гомес помирилась с супермоделью Беллой Хадид. Такой вывод сделали фанаты знаменитостей, поскольку девушки снова подписаны друг на друга в соцсетях. Интернет-СМИ решили, что это означает окончание давнего соперничества.

Около двух лет назад Селена Гомес и Белла Хадид отписались друг от друга в Инстаграм - после того, как Гомес завязала отношения с бывшим парнем Хадид - музыкантом Тhe Weeknd (настоящее имя Эйбел Тесфайе). Отношения рэпера с Хадид продолжались около полутора лет и Белла даже снялась в клипе бойфренда на песню In the Night.

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Через несколько месяцев после расставания рэпера словили на свидании с Селеной Гомес. Отношения пары длились меньше года, однако Эйбел успел посвятить новой возлюбленной альбом My Dear Melancholy. После расставания с Селеной певец возобновил отношения с Беллой Хадид, которые продлились коло года и недавно закончились.

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Теперь, видимо, девушкам нечего делить - и Селена подписалась на Беллу. Хадид пока не добавила Гомес, но “лайкнула“ ее фото с каннского кинофестиваля.

Ранее мы писали, что пластические хирурги назвали Беллу Хадид самой красивой знаменитостью.

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