Селена Гомес помирилась с Беллой Хадид - СМИ
Читай также: “Кое-чего можно было избежать“: Селена Гомес рассказала о разрыве с Бибером
Самая популярная персона в Инстаграм певица Селена Гомес помирилась с супермоделью Беллой Хадид. Такой вывод сделали фанаты знаменитостей, поскольку девушки снова подписаны друг на друга в соцсетях. Интернет-СМИ решили, что это означает окончание давнего соперничества.
Около двух лет назад Селена Гомес и Белла Хадид отписались друг от друга в Инстаграм - после того, как Гомес завязала отношения с бывшим парнем Хадид - музыкантом Тhe Weeknd (настоящее имя Эйбел Тесфайе). Отношения рэпера с Хадид продолжались около полутора лет и Белла даже снялась в клипе бойфренда на песню In the Night.
Через несколько месяцев после расставания рэпера словили на свидании с Селеной Гомес. Отношения пары длились меньше года, однако Эйбел успел посвятить новой возлюбленной альбом My Dear Melancholy. После расставания с Селеной певец возобновил отношения с Беллой Хадид, которые продлились коло года и недавно закончились.
Читай также: Селену Гомес застали за поцелуями с рэпером The Weeknd
Теперь, видимо, девушкам нечего делить - и Селена подписалась на Беллу. Хадид пока не добавила Гомес, но “лайкнула“ ее фото с каннского кинофестиваля.
Ранее мы писали, что пластические хирурги назвали Беллу Хадид самой красивой знаменитостью.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил