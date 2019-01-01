Рэпер готовит альбом, в котором будет песня о его экс-любимой "Как Селена".

Бывший Беллы Хадид посвятил песню Селене Гомес - СМИ ivona.bigmir.net

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Американский репер Эйбел Тесфайе, который выступает под псевдо The Weeknd, готовит к выходу четвертый студийный альбом после длительного перерыва в карьере. У музыканта сообщили, что скоро выйдут два новых трека из будущей пластинки под названием Blinding Lights и Heartless. К слову, артист тщательно скрывает подробности будущего альбома.

Однако, буквально на днях в СМИ просочилась информация, что The Weeknd посвятит одну из песен нового альбома певице Селене Гомес, с которой у него были романтические отношения. Такие выводы журналисты сделали из того, что артист зарегистрировал авторское право на название песни Like Selena (“Как Селена“) в организации по правам исполнителей ASCAP.

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Напомним, что The Weeknd до романа с Селеной был парнем супермодели Беллы Хадид. С Селеной Гомес они начали встречаться в январе 2017 года. Отношения знаменитостей продлились недолго - через 10 месяцев они расстались. После этого он вернулся к Белле Хадид, однако в августе 2019 они расстались снова.

К слову, недавно поклонники Гомес и Хадид заметили потепление в отношениях девушек. Посмотрим, не испортит ли все новая песня рэпера.

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Ранее мы писали, что Беллу Хадид пластические хирурги назвали знаменитостью с самыми красивыми пропорциями лица.

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