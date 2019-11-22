Джастин Бибер трогательно поздравил жену с днем рождения

Хейли Болдуин отпраздновала 23-летие.

Модель Хейли Болдуин накануне отпраздновала свое 23-летие. Знаменитый поп-певец Джастин Бибер поздравил любимую с днем рождения и намекнул на пополнение в звездной семье.

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Так, в своем Инстаграм Бибер заявил, что в следующем году их семейной целью являются дети. Джастин посвятил нежный пост жене и украсил его фотографиями с их пышной свадьбы.

С днем ​​рождения, крошка! Ты стимулируешь меня становиться лучшим с каждый день! Твой жизненный путь чрезвычайно привлекательный... PS: ты меня всячески возбуждаешь. В следующем году – дети, - написал артист.

Джастин также показал, что подарил своей супруге на день рождения. Он презентовал Хейли часы от швейцарского бренда Audemars Piguet Le Brassus, а также большое количество букетов цветов.

Ранее Селена Гомес намекнула на неверность Бибера в новой песне.

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