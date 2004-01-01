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Беременная Мишель Уильямс готовится к свадьбе – СМИ

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Звезда фильма "Веном" Мишель Уильямс беременна и выходит замуж.
Беременная Мишель Уильямс готовится к свадьбе – СМИ
Беременная Мишель Уильямс готовится к свадьбе – СМИ
Getty Images

Известная голливудская актриса, 39-летняя Мишель Уильямс во второй раз станет мамой и уже готовится к свадьбе с отцом ребенка. Об этом сообщает People.

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Как пишет издание, будущим супругом артистки станет режиссер Том Кайл. Отмечается, что Мишель и Том обручились сразу после того, как узнали о беременности. Актриса и режиссер познакомилась на съемках сериала “Фосси/Вердон“. Уильямс и Кайл пока не комментируют данную информацию.

Том Кайл
Том Кайл
Getty Images
 

Отметим, что в 2004-2007 годах Мишель состояла в отношениях с актером Хитом Леджером. В октября 2005 года у них родилась дочь Матильда Роуз. А в июне 2018 года Уильямс вышла замуж за музыканта Фила Элверума . Однако через 10 месяцев брака пара объявила о расставании.

Напомним, ранее Памела Андерсон показала редкое фото сыновей-красавцев.

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Теги: Мишель Уильямс
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Источник: Ivоna bigmir)net

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