Беременная Мишель Уильямс готовится к свадьбе – СМИ

Звезда фильма "Веном" Мишель Уильямс беременна и выходит замуж.

Известная голливудская актриса, 39-летняя Мишель Уильямс во второй раз станет мамой и уже готовится к свадьбе с отцом ребенка. Об этом сообщает People.

Читай также: 10 модных стрижек Мишель Уильямс

Как пишет издание, будущим супругом артистки станет режиссер Том Кайл. Отмечается, что Мишель и Том обручились сразу после того, как узнали о беременности. Актриса и режиссер познакомилась на съемках сериала “Фосси/Вердон“. Уильямс и Кайл пока не комментируют данную информацию.

Том Кайл Getty Images

Отметим, что в 2004-2007 годах Мишель состояла в отношениях с актером Хитом Леджером. В октября 2005 года у них родилась дочь Матильда Роуз. А в июне 2018 года Уильямс вышла замуж за музыканта Фила Элверума . Однако через 10 месяцев брака пара объявила о расставании.

Напомним, ранее Памела Андерсон показала редкое фото сыновей-красавцев.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.