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Маша Ефросинина очаровала Сеть семейной фотосессией

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Родственники Маши Ефросининой снялись в фотосессии для бренда Mashsh.
Маша Ефросинина очаровала Сеть семейной фотосессией
Маша Ефросинина очаровала Сеть семейной фотосессией
instagram.com/mashsh.wear

Известная украинская ведущая, актриса, а с недавних пор еще и дизайнер, Маша Ефросинина поделилась с подписчиками яркими семейными кадрами. Снимки были сделаны в рамках фотосессии для рождественской коллекции бренда одежды Ефросининой Mashsh.

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Так, на официальной странице бренда в Instagram появились милые снимки, где Маша позирует в компании своего мужа Тимура Хромаева, дочеры Наны, сестры Елизаветы Ющенко и мамы Людмилы. Семейство продемонстрировало уютные спортивные костюмы, пижамы и повседневные наряды.

Ранее Ефросинина обратилась к тем, кто делает ей замечания по поводу возраста.

 

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Теги: Маша Ефросинина
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Источник: Ivоna bigmir)net

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