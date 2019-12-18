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Маша Ефросинина показала нежные поцелуи с мужем - видео

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Ведущая Маша Ефросинина опубликовала романтическое видео с мужем.
Маша Ефросинина показала нежные поцелуи с мужем - видео
Маша Ефросинина показала нежные поцелуи с мужем - видео
instagram.com/mashaefrosinina

Украинская ведущая, актриса, дизайнер и блогер Маша Ефросинина очаровала Сеть новой публикацией. Звезда поделилась романтическим видео со своим супругом Тимуром Хромаевым.

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На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала ролик, снятый в домашней обстановке. В видео можно увидеть, как Маша и Тимур целуются и обнимаются на диване. Под конец ролика в кадре появляется их сын Александр. 6-летний мальчик также целует маму. 

Звездное семейство было одето в наряды из новогодней коллекции бренда одежды Ефросининой “Mashsh“. Маша запечатлена в коротком комбинезоне в красную клетку, а Тимур в белую кофту и штаны в красную клетку.

Ранее Ефросинина обратилась к тем, кто делает ей замечания по поводу возраста.

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Теги: Маша Ефросинина
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Источник: Ivоna bigmir)net

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