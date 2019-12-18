Маша Ефросинина показала нежные поцелуи с мужем - видео
Украинская ведущая, актриса, дизайнер и блогер Маша Ефросинина очаровала Сеть новой публикацией. Звезда поделилась романтическим видео со своим супругом Тимуром Хромаевым.
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На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала ролик, снятый в домашней обстановке. В видео можно увидеть, как Маша и Тимур целуются и обнимаются на диване. Под конец ролика в кадре появляется их сын Александр. 6-летний мальчик также целует маму.
Звездное семейство было одето в наряды из новогодней коллекции бренда одежды Ефросининой “Mashsh“. Маша запечатлена в коротком комбинезоне в красную клетку, а Тимур в белую кофту и штаны в красную клетку.
ДжинглбэлзДжинглбэлз 🥂 Новогодняя капсула #Mashsh в этот момент уже прилетела на @kasta.ua , и имеет все шансы мгновенно оттуда разлететься! Почему? Потому что это, девочки и мальчики, самое крутое решение по Николая-Новогодне-Рождественским подаркам!!!! Бегом по ссылке в моём профиле, и у вас минус одна проблема в предновогодней гонке 🤘🏻@mashsh.wear
Ранее Ефросинина обратилась к тем, кто делает ей замечания по поводу возраста.
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