Телеведущая обратилась к хейтерам и отметила, что для нее возраст это просто цифра в паспорте .

Ефросинина обратилась к тем, кто делает ей замечания по поводу возраста ivona.bigmir.net

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Популярная телеведущая, блогер Маша Ефросинина пожаловалась на хейтеров. В Инстаграм Маша написала эмоциональный пост, в котором отметила, что с тех пор, как ей исполнилось 40 лет - нашлось много желающих делать замечания о несоответствии чего-нибудь ее возрасту.

“Как вы так хорошо выглядите... в вашем возрасте?“; «Ой нет, для вашего возраста уже не положено так одеваться !»; «Надо же, Вас не узнать, прям девочка, если не знать какого вы года рождения!».... И ещё десяток вариантов в таком духе предлагает мне моя жизнь ежедневно, ровно с того дня, как 25 мая я опубликовала, что мне исполнилось сорок лет. Вот пока было 39, не было приставки «в вашем возрасте» к каждому комплименту, а как бомбанул сорокет, появилась)



Что это? Почему в мои 23 меня никто не спрашивал : «Что ты, Маша, так хреново выглядишь в своём возрасте?» То есть человеческое сознание как бы заявляет, что быть больной, толстой, прыщавой и несчастной в двадцать - это нормально, а счастливой и здоровой в сорок- аномалия! Моей бабушке было 42 года, когда у неё появился первый внук- и она сразу надела платок, и спрятала женственные платья : «Теперь я бабушка, этому надо соответствовать, а то люди не поймут». И так воспиталось несколько поколений. И эти поколения передают то же своим детям.. К моему величайшему сожалению, - написала Ефросинина.

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Тут же телеведущая отметила, что люди, зацикленные на возрасте, никоим образом не могут ее задеть или обидеть, поскольку для самой Маши - это просто дата в паспорте.

Все, кто следит за мной, знайте, я считаю, что возраст сегодня - это лишь паспортные данные, цифры, которыми можно щеголять, чтобы увидеть выпавшие глаза собеседника, спросившего сколько тебе лет! Не более... Подружив своё тело и сознание, мы способны давать противоположную версию всему, что десятилетиями цементировало стереотипы о том, как устроен возраст- его цикличность и прочие «законы»! Реальность в моменте! Молодые становятся президентами и изобретают социальные сети! Зрелые влюбляются, усыновляют детей и ставят рекорды по физической выносливости!

И только ленивые, потерявшие свой паспорт в хаосе и в безразличии к собственной жизни, закидывают какашками про пластику и достаток тех, кто решительно наслаждается возможностями, которые даёт человеку природа и современные технологии... П.С. Кстати, моя мама, познакомилась с мужчиной, ставшим новой любовью ее жизни, почти в пятьдесят лет! Просто так, случайно в кафе! Да, так бывает! Главное, осознать одно— жизнь ценна и непредсказуема, несмотря на то, какая цифра написана в куске синего картона... #вашамаша, - написала Ефросинина.

Пресс-служба

Ранее мы писали, что Маша Ефросинина показала фигуру в купальнике.

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