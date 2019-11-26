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Куда все девается?: Маша Ефросинина удивила неожиданным заявлением

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Телеведущая призналась, что месяц не была в спортзале и заметила неутешительный результат .

Куда все девается?: Маша Ефросинина удивила неожиданным заявлением
Куда все девается?: Маша Ефросинина удивила неожиданным заявлением
ivona.bigmir.net

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Популярная телеведущая, блогер Маша Ефросинина, которую часто хвалят в Сети за прекрасную физическую форму, поделилась с поклонниками своей проблемой. В Инстаграм Маша выставила короткое видео, на котором вращает бедрами и отметила, что уже около месяца не посещала спортзал. Ефросинина сообщила, что чувствует, насколько сложно будет снова приходить в форму после длительного перерыва.

Зараза, месяц без спорта, и всё опять с нуля. Куда девается вся пааааахота?🙄 #несправедливость, - написала звезда.

Подписчики Маши отметили, что звезда на видео - бледна и несколько болезненно выглядит. Фолловеры стали переживать за Ефросинину и посоветовали ей больше отдыхать.

Ранее мы писали, что Маша Ефросинина поговорила с Анной Ризатдиновой о ее отношениях с олигархом Онищенко.

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Теги: Маша Ефросинина, спорт, блогер
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Источник: IVONA bigmir)net

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