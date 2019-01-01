"Ярлык стервы": Ефросинина призналась, почему коллеги считают ее жесткой

Ведущая Маша Ефросинина назвала правила, которые применяет к сотрудникам своей команды.

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Украинская ведущая, актриса, дизайнер, блогер и общественный деятель Маша Ефросинина поделилась неприятной историей. На своей странице в Instagram звезда сообщила, что недавно ей сказали, что она очень жесткая в работе.

“Сегодня мне сказали, что у меня “слава“ очень жёсткого в работе человека! Всем, считающим меня идеальной, заявляю - в переводе на житейский язык, это означает “стервой“. Ярлык этот, в наше время и в нашем обществе, крепят к тебе ровно с того момента, как ты начинаешь себя уважать!“, - написала артистка.

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Кроме того, Ефросинина назвала правила, которые применяет к сотрудникам своей команды. Именно из-за них многие коллеги считают Машу слишком требовательной.

- Я прихожу вовремя, и не терплю опозданий! Не цените мое время, значит, не будете ценить и общее дело. ⠀

- Я не переношу безграмотность. Если человек не впитал образовательные азы, не на что будет нанизывать большие формы. ⠀

- Я не приму работу “на от@бись“ - это неуважение к делу, и ко всем, кто работает самоотверженно в команде. ⠀

- Я не понимаю, когда невыполнение установленных договоренностей объясняется: “ну, вы ж поймите, мы ещё не совсем в этом разбираемся, ну, напортачили/ та, блин, ну войдите в положение, мы не рассчитали“ ... Зачем тогда брались?? ⠀

- Я не понимаю желание работать мало, и желание много за это получать! ⠀

И ещё, во мне не переваривается несправедливость! Ну, не вырабатывается у меня фермент для ее переработки...

Также знаменитость отметила, что всю жизнь является требовательной к себе и рассказала, какое поведение считает недопустимым.

“Да, я делаю замечания, указываю на ошибки, и требую всецелую отдачу от тех, с кем работаю на результат! Потому что я ровно столько всю жизнь требую от себя! Под запретом в моем личном поведенческом перечне : унижения, оскорбления, интриги, подсиживания, истерики и дикий ор - это не конструктивно. И, в конце концов, всё лучше стерва, чем сука“, - подытожила Ефросинина.

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Ранее Ефросинина обратилась к тем, кто делает ей замечания по поводу возраста.

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