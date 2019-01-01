Ведущая Леся Никитюк наделала шума новой публикацией в соцсети.

"Ей сегодня два года": Леся Никитюк неожиданно заговорила о ребенке instagram.com/lesia_nikituk

Украинская ведущая, звезда Нового канала Леся Никитюк в очередной раз взбудоражила Сеть неоднозначным постом в соцсети. Подписчики знаменитости решили, что у нее есть ребенок.

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Так, на своей странице в Instagram Леся опубликовала несколько фото, где позирует на улице в черных штанах, черном топе, красной рубашке в клетку и черной куртке. Свой образ она дополнила шляпой и зелеными ботинками и светло-коричневой сумкой.

В описании к снимку Никитюк всех поздравила с первым снегом и Днем святого Николая. Также ведущая написала, что особенно поздравляет “свою маленьку А“ с 2-летием.

З першим снігом!!! Я вас привітаю пізніше.. А от всіх діток з Миколайчиком, а особливо мою маленьку А. Їй сьогодні 2 рочки(на фото її нема)“, - написала Никитюк.

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Некоторые подписчики решили, что у ведущей есть дочь и принялись активно расспрашивать Лесю о ее семье. “В Леси Никитюк є дитина Даааааа?“, “У вас есть дети?“, “С днём рождения А((здоровья! И у мамы пускай всё будет хорошо“, “Смислі у тебе є діти?“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Леся Никитюк соблазнила Сеть новым постельным фото.

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