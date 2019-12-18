"Я ее показала": Леся Никитюк в пикантном наряде удивила заявлением

Ведущая Леся Никитюк показала лучшие кадры со съемок "ЛеМаршрутки" и сделала громкое заявление.

Известная украинская телеведущая и звезда многих популярных шоу Нового канала Леся Никитюк поразила подписчиков новой публикацией в соцсети. Артистка рассказала, что сделала для Украины.

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Так, на своей странице в Instagram Леся опубликовала яркий ролик, в котором показала самые красивые места нашей страны. Отметим, что в качестве заставки для видео Никитюк разместила свое пикантное фото, где она позирует в пиджаке на голое тело.

В описанию к публикации звезда порассуждала на тему любви к Украине. Ведущая заявила, что если ее когда-то спросят, что она сделала для своей страны, она ответит, что как минимум ее показала. Кроме того, артистка обратилась к пользователям Сети с просьбой начать любить “свое“. Также Леся анонсировала выход последнего выпуска “ЛеМаршрутки“.

“Якщо мене колись запитають що ти зробила для своєї країни?? Я відповім - я її показала! І я навіть не знаю чи хтось оцінить мої старання, старання і небайдужість всієї нашої команди! Я знаю що своє не люблять.. чомусь так склалось! Всі завжди хочуть закордонне...напевно це бажання лишилося ще з СРСР .... мама привези жувачку загранічну)) з перебивачкою... шоб на руку і світер турецький... і бананів ! Я банани спробувала в років 10 !!! А тепер вони під Києвом ростуть.. так може пора полюбити СВОЄ??? В Ле маршрутці є багато того, про що ви не знали, що воно у нас є! За тиждень остання серія сезону... Не Пропустіть!!!“, - написала Леся Никитюк.

Напомним, ранее Леся Никитюк соблазнила Сеть новым постельным фото.

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