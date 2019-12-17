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Шиканула: Никитюк удивила поклонников новым "постельным" фото

Комментариев: 2
Ведущая показала. как проводит время в гостиничном номере в Китае .

Шиканула: Никитюк удивила поклонников новым
Шиканула: Никитюк удивила поклонников новым "постельным" фото
instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телеведущая Леся Никитюк продолжает радовать поклонников снимками из Китая. В своем Инстаграм Леся опубликовала новое “постельное“ фото - она сидит на кровати с полотенцем на голове и патчами под глазами. Около ведущей стоит поднос с чаем и булочками. 

Шиканула.. пожила в гостинице, патчи попробовала.. мм вкусно😆😆😆, - подписала фото Леся.

скриншот

Подписчиков Леси снимок очень позабавил - они поддержали шутку телеведущей и отметили, что “лакшери стиль именно таков“.

  • Лакшери жизнь она другая😂
  • Ваше чувство юмора👌
  • Патчи хорошие? А то корейские так себе😂
  • Леська, ти красива💕💕💕👌👌👌🌹🌹🌹✌✌
  • Така худенька та і суперзірка, і суперведуча, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк в купальнике помыла маршрутку. 

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Теги: Леся Никитюк, постельное фото, патчи
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  17.12.2019, 17:41
Оценка:  0
гость
Этой жлобихе больше бы подошло фото на фоне свинарника
гость  (аноним)  17.12.2019, 17:03
Оценка:  0
гость
Ща, кацапня ушла на перекур, хлыстанут по боярчюни и начнут 3,14здаболить.
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