Шиканула: Никитюк удивила поклонников новым "постельным" фото
Ведущая показала. как проводит время в гостиничном номере в Китае .
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Популярная телеведущая Леся Никитюк продолжает радовать поклонников снимками из Китая. В своем Инстаграм Леся опубликовала новое “постельное“ фото - она сидит на кровати с полотенцем на голове и патчами под глазами. Около ведущей стоит поднос с чаем и булочками.
Шиканула.. пожила в гостинице, патчи попробовала.. мм вкусно😆😆😆, - подписала фото Леся.
Подписчиков Леси снимок очень позабавил - они поддержали шутку телеведущей и отметили, что “лакшери стиль именно таков“.
- Лакшери жизнь она другая😂
- Ваше чувство юмора👌
- Патчи хорошие? А то корейские так себе😂
- Леська, ти красива💕💕💕👌👌👌🌹🌹🌹✌✌
- Така худенька та і суперзірка, і суперведуча, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Леся Никитюк в купальнике помыла маршрутку.
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