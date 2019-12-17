Ведущая показала. как проводит время в гостиничном номере в Китае .

Шиканула: Никитюк удивила поклонников новым "постельным" фото instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телеведущая Леся Никитюк продолжает радовать поклонников снимками из Китая. В своем Инстаграм Леся опубликовала новое “постельное“ фото - она сидит на кровати с полотенцем на голове и патчами под глазами. Около ведущей стоит поднос с чаем и булочками.

Шиканула.. пожила в гостинице, патчи попробовала.. мм вкусно😆😆😆, - подписала фото Леся.

скриншот

Подписчиков Леси снимок очень позабавил - они поддержали шутку телеведущей и отметили, что “лакшери стиль именно таков“.

Лакшери жизнь она другая😂

Ваше чувство юмора👌

Патчи хорошие? А то корейские так себе😂

Леська, ти красива💕💕💕👌👌👌🌹🌹🌹✌✌

Така худенька та і суперзірка, і суперведуча, - написали в Сети.

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