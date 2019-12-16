Леся Никитюк соблазнила Сеть новым постельным фото

Ведущая Леся Никитюк вернулась домой из Китая и похвасталась новой фотосессией.

Украинская телеведущая, звезда шоу “Хто зверху?“, “ЛеМаршрутка“ и “Хто проти блондинок?“ Леся Никитюк вернулась в Украину после путешествия в Китай. Артистка приступила к работе и уже поделилась кадром с новой фотосессии.

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Так, на официальной странице Никитюк в Instagram появилось фото, где ведущая позирует на постели в соблазнительном наряде. Она одета в шелковую мини-юбку бежевого цвета и белый топ с длинными рукавами.

“Як то кажуть : - Отдохнула?? А теперь работай БИЧ!!“, - забавно подписала Леся.

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Многие пользователи Сети прокомментировали пикантный образ ведущей. А некоторые подписчики заподозрили Никитюк в беременности.

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“Просто неймовірна!“, “Хороша чертовка))“, “Богиня ламінату в тренді“, “Яка ж ви гарна, Леся!“, “Леся, ты как всегда красотка =)“, “Сразу видно, счастливая и любима я женщина“, “Який місяць?“, “Беременна?“, “Вери бьютифул бич“, “Ого, ты беременна?“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Леся Никитюк рассказала, как сломала палец ради победы.

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