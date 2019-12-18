Леся Никитюк убегала от Рыбнадзора
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Ведущая Нового канала путешествовала на своей “Le Маршрутке“ по Херсонской области и чуть не попала в неприятности. Ей пришлось удирать от Рыбнадзора.
Леся Никитюк прогуливалась по пляжу острова Джарылгач и увидела двух парней, стоящих в воде с неводом.
А что вы там делаете? – спросила она.
Креветку ловим, – не отвлекаясь от работы, сказали парни.
Леся направилась к рыбакам, чтобы проверить сети.
Там реально есть креветка? Можно посмотреть? – Парни раскрыли невод. Он кишел креветками. Ведущая расспрашивала дальше. – Это за сколько вы наловили?
За ночь. Бывает, восемь мешков ловим, а, бывает, горсть, – ответили рыбаки.
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Пока Леся общалась с ребятами, к ним подплыл катер со звуковой сиреной.
Это кто? – тихонечко спросила Леся.
Рыбнадзор, – не удивились парни.
Ведущая медленно развернулась и побежала от греха подальше. Мало ли, вдруг у парней нет лицензии на вылов креветки. Уж лучше быть не при делах и мирно прогуливаться по пляжу, чем попасть в руки правоохранителей из-за того, что просто постояла рядом.
«Le Маршрутка» – каждый понедельник в 18:00 на Новом канале.
Ранее мы писали, что Леся Никитюк помыла маршрутку в одном купальнике.
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