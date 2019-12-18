Во время съемок программы "Le Маршрутка" популярная телеведущая попала в неприятную историю .

Леся Никитюк убегала от Рыбнадзора пресс-служба

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Ведущая Нового канала путешествовала на своей “Le Маршрутке“ по Херсонской области и чуть не попала в неприятности. Ей пришлось удирать от Рыбнадзора.

Леся Никитюк прогуливалась по пляжу острова Джарылгач и увидела двух парней, стоящих в воде с неводом.

А что вы там делаете? – спросила она.

Креветку ловим, – не отвлекаясь от работы, сказали парни.

пресс-служба

Леся направилась к рыбакам, чтобы проверить сети.

Там реально есть креветка? Можно посмотреть? – Парни раскрыли невод. Он кишел креветками. Ведущая расспрашивала дальше. – Это за сколько вы наловили?

За ночь. Бывает, восемь мешков ловим, а, бывает, горсть, – ответили рыбаки.

пресс-служба

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Пока Леся общалась с ребятами, к ним подплыл катер со звуковой сиреной.

Это кто? – тихонечко спросила Леся.

Рыбнадзор, – не удивились парни.

Ведущая медленно развернулась и побежала от греха подальше. Мало ли, вдруг у парней нет лицензии на вылов креветки. Уж лучше быть не при делах и мирно прогуливаться по пляжу, чем попасть в руки правоохранителей из-за того, что просто постояла рядом.

«Le Маршрутка» – каждый понедельник в 18:00 на Новом канале.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк помыла маршрутку в одном купальнике.

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