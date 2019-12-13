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Массаж в постели: Лобода показала, как расслабляется между выступлениями

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Артистка очаровала Сеть снимками, на которых ей делают массаж.

Массаж в постели: Лобода показала, как расслабляется между выступлениями
Массаж в постели: Лобода показала, как расслабляется между выступлениями
instagram.com/lobodaofficial

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Певица Светлана Лобода показала поклонникам, как восстанавливается между выступлениями. График артистки сложно назвать “расслабленным“ - она активно дает концерты, записывает песни и снимает клипы - и поклонники часто задаются вопросом “как же Лободе удается выдерживать такой ритм“. Теперь фаны будут иметь приблизительное представление о “лайфхаках“ артистки - в  Инстаграм Лобода добавила серию фото, на которых показала свой “релакс“. Артистка позирует с прической и макияжем в постели, обернутая только простыней, на ногах у нее стоит тарелка с едой, а рядом со Светланой сидит женщина, массирующая ей стопы.

Между концертами 🙃, - коротко подписала публикацию Лобода.

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Поклонники звезды пришли в восторг от фото и отметили, что, пока не увидели массажистку на фото, думали, что массаж Светлане делает любимый мужчина.

  • Третья фотка была неожиданной 😂
  • Какая красивая🔥🤤😻
  • 🥰Как всегда красотка!!! С чёлкой очень нравится 😍💕💕
  • Такая милаха😘👍🏻
  • Теперь есть захотелось🙈Спасибо, Светлана 🙃
  • Релакс массаж круто но очень больно 😘😂😻
  • Какие классные фотки😻🔥
  • Шоб я так жил 😉, - пошутили в Сети.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода снялась в клипе Тилля Линдеманна, сыграв “советскую“ роковую женщину.

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Теги: Светлана Лобода, релакс, массаж
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Источник: IVONA bigmir)net

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