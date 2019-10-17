Светлана Лобода празднует день рождения в компании Тилля Линдеманна - фото

Певица Светлана Лобода показала, с кем отмечает свой 37-й день рождения.

Сегодня, 18 октября, популярная украинская исполнительница Светлана Лобода отмечает день рождения. Артистке исполняется 37 лет. Именинница решила показать поклонникам, с кем проведет этот день.

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Лобода начала отмечать еще ночью в компании самых близких людей. Так, на своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, на котором она запечатлена с лучшими друзьями за праздничным столом. На снимке Светлана отметила продюсера Нателлу Крапивину, дизайнера Бичоллу, шведского музыканта Петера Тэгтгрена, пиар-менеджера Николая Степанова, известного импресарио Анара Рейбанда и солиста “Rammstein“ Тилля Линдерманна.

На свежем кадре Светлана нежно держит под руку Тилля, чем снова подогрела слухи об их романе. Отметим, что многие поклонники артистки уверены, что именно Линдерманн является отцом второй дочери Лободы.

“мой день ❤️ #мояночь 🐒“, - подписала праздничное фото Лобода.

Ранее солист Rammstein прокомментировал роман со Светланой Лободой.

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