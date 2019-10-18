Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

День рождения Светланы Лободы: ТОП-20 самых горячих фотографий певицы

Комментариев: 1
Сегодня певице Светлане Лободе исполняется 37 лет.
День рождения Светланы Лободы: ТОП-20 самых горячих фотографий певицы
День рождения Светланы Лободы: ТОП-20 самых горячих фотографий певицы
instagram.com/lobodaofficial

Сегодня, 18 октября украинская исполнительница Светлана Лобода отмечает свой 37-й день рождения. Будущая звезда родилась в 1982 году в Киеве. Светлана еще в детстве увлеклась музыкой. Она окончила музыкальную школу по классам фортепиано, дирижирования и академического вокала. Позже Лобода поступила в Киевскую эстрадно-цирковую академию на отделение эстрадного вокала.

Читай также: Светлана Лобода заинтриговала фанов снимком с неизвестным мужчиной

В студенческие годы Светлана была участницей музыкального коллектива “Капучино“. Кроме того, она выступала сольно под псевдонимом Alicia Gorn в ночных клубах Киева.

В конце 2003 года Лобода собрала собственный коллектив под названием “Кетч“. Но уже весной 2004 года прошла кастинг и стала новой солисткой “ВИА Гры“. В составе популярной группы Лобода приняла участие в туре по городам Азии, снялась в клипе “Биология“ и новогоднем мюзикле “Сорочинская ярмарка“. В сентябре того же года Лобода покинула “ВИА Гру“ и спустя два месяца выпустила свой первый сингл “Черно-белая зима“.

В 2009 году Светлана Лобода представила Украину на песенном конкурсе “Евровидение“ с песней  “Be My Valentine“. Артистка заняла 12-е место в финале конкурса, набрав 76 баллов. А спустя 4 года Лободе было присвоено почётное звание“Заслуженный артист Украины“.

Читай также: “Когда есть всего минута“: Светлана Лобода показала, чем занимается в гримерке

Кроме того, Светлана была тренером в талант-шоу “Голос. Дети“ на канале 1+1 и на Первом канале, ведущей “звёздного“ выпуска шоу “Орёл и решка“ и музыкальным продюсером песни Филиппа Киркорова “Цвет настроения синий“.

В настоящее время Лобода продолжает заниматься сольной карьерой, но преимущественно в России. Личную жизнь артистка тщательно скрывает. Известно, что звезда сейчас не замужем. Она воспитывает двух дочерей – Евангелину от хореографа Андрея Царя и Тильду, имя отца которой певица не называет.

В честь дня рождения известной певицы Ivona подготовила подборку самых смелых снимков именинницы.

Напомним, ранее Лобода показала свадебное фото родителей, которому почти 40 лет.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Светлана Лобода
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  18.10.2019, 11:04
Оценка:  0
гость
Еб..ная кацапская пропаганда использует эту потаскуху как Троянскую кобылу, типа: "Вот видите, мыжабратья, нашидедываевале, адинарод"
ХОРОШИЙ РЫСИЯНИН - МЕРТВЫЙ РЫСИЯНИН
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь