День рождения Светланы Лободы: ТОП-20 самых горячих фотографий певицы

Сегодня певице Светлане Лободе исполняется 37 лет.

Сегодня, 18 октября украинская исполнительница Светлана Лобода отмечает свой 37-й день рождения. Будущая звезда родилась в 1982 году в Киеве. Светлана еще в детстве увлеклась музыкой. Она окончила музыкальную школу по классам фортепиано, дирижирования и академического вокала. Позже Лобода поступила в Киевскую эстрадно-цирковую академию на отделение эстрадного вокала.

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В студенческие годы Светлана была участницей музыкального коллектива “Капучино“. Кроме того, она выступала сольно под псевдонимом Alicia Gorn в ночных клубах Киева.

В конце 2003 года Лобода собрала собственный коллектив под названием “Кетч“. Но уже весной 2004 года прошла кастинг и стала новой солисткой “ВИА Гры“. В составе популярной группы Лобода приняла участие в туре по городам Азии, снялась в клипе “Биология“ и новогоднем мюзикле “Сорочинская ярмарка“. В сентябре того же года Лобода покинула “ВИА Гру“ и спустя два месяца выпустила свой первый сингл “Черно-белая зима“.

В 2009 году Светлана Лобода представила Украину на песенном конкурсе “Евровидение“ с песней “Be My Valentine“. Артистка заняла 12-е место в финале конкурса, набрав 76 баллов. А спустя 4 года Лободе было присвоено почётное звание“Заслуженный артист Украины“.

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Кроме того, Светлана была тренером в талант-шоу “Голос. Дети“ на канале 1+1 и на Первом канале, ведущей “звёздного“ выпуска шоу “Орёл и решка“ и музыкальным продюсером песни Филиппа Киркорова “Цвет настроения синий“.

В настоящее время Лобода продолжает заниматься сольной карьерой, но преимущественно в России. Личную жизнь артистка тщательно скрывает. Известно, что звезда сейчас не замужем. Она воспитывает двух дочерей – Евангелину от хореографа Андрея Царя и Тильду, имя отца которой певица не называет.

В честь дня рождения известной певицы Ivona подготовила подборку самых смелых снимков именинницы.

Напомним, ранее Лобода показала свадебное фото родителей, которому почти 40 лет.

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