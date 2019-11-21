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Светлана Лобода снялась в клипе Тилля Линдеманна: видео

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Певица предстала в роли заводской рабочей.
Светлана Лобода снялась в клипе Тилля Линдеманна
Светлана Лобода снялась в клипе Тилля Линдеманна
скриншот

Украинская певица Светлана Лобода появилась в новом клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманн. Ролик на песню Frau & Mann появился накануне на YouTube-канале дуэта Lindemann.

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Лобода в клипе снялась в роли красотки, которая работает на заводе. Она совершает проступок, попадает в кабинет начальника (Тилля Линдеманна), который пытается ее изнасиловать. Но во время борьбы Лобода разбивает Линдеманну голову пепельницей в кровь.
 
 
Ранее артистка в своем Инстаграм опубликовала постер к клипу.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frau und Mann🙈

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

 
Напомним, что Лободу и Линдеманна подозревают в романе. Недавно они даже отпраздновали день рождения вместе.

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Теги: Светлана Лобода, LOBODA. Тилль Линдеманн
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