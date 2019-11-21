Светлана Лобода снялась в клипе Тилля Линдеманна: видео

Певица предстала в роли заводской рабочей.

Украинская певица Светлана Лобода появилась в новом клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманн. Ролик на песню Frau & Mann появился накануне на YouTube-канале дуэта Lindemann.

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Лобода в клипе снялась в роли красотки, которая работает на заводе. Она совершает проступок, попадает в кабинет начальника (Тилля Линдеманна), который пытается ее изнасиловать. Но во время борьбы Лобода разбивает Линдеманну голову пепельницей в кровь.

Ранее артистка в своем Инстаграм опубликовала постер к клипу.

Напомним, что Лободу и Линдеманна подозревают в романе. Недавно они даже отпраздновали день рождения вместе

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