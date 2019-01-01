Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Лобода презентовала трек "Новый Рим" - видео

Комментариев: 0
Светлана Лобода выпустила первую песню из нового альбома “SOLD OUT“.
Лобода презентовала трек "Новый Рим" - видео
Лобода презентовала трек "Новый Рим" - видео
instagram.com/lobodaofficial

Эпатажная украинская исполнительница, которая сейчас живет и работает в России, Светлана Лобода порадовала поклонников новой песней. Звезда выпустила первый трек из нового альбома “SOLD OUT“, который выйдет 13 декабря.

Читай также: В кожаном мини: Лобода показала пикантные фото из частного самолета

Композиция получила название “Новый Рим“. Премьера хита состоялась в пятницу, 6 декабря. Официальное лирик-видео на песню появилось на ютуб-канале Лободы. С момента публикации “Новый Рим“ прослушали около 71 тысяч пользователей Сети.

Напомним, ранее Светлана Лобода спровоцировала слухи о третьей беременности.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Светлана Лобода
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь