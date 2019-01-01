Лобода презентовала трек "Новый Рим" - видео

Светлана Лобода выпустила первую песню из нового альбома “SOLD OUT“.

Эпатажная украинская исполнительница, которая сейчас живет и работает в России, Светлана Лобода порадовала поклонников новой песней. Звезда выпустила первый трек из нового альбома “SOLD OUT“, который выйдет 13 декабря.

Читай также: В кожаном мини: Лобода показала пикантные фото из частного самолета

Композиция получила название “Новый Рим“. Премьера хита состоялась в пятницу, 6 декабря. Официальное лирик-видео на песню появилось на ютуб-канале Лободы. С момента публикации “Новый Рим“ прослушали около 71 тысяч пользователей Сети.

Напомним, ранее Светлана Лобода спровоцировала слухи о третьей беременности.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.