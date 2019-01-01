В кожаном мини: Лобода показала пикантные фото из частного самолета

Певица Светлана Лобода позировала в откровенном наряде в частном самолете.

Эпатажная украинская исполнительница, экс-солистка “ВИА Гры“ Светлана Лобода поделилась в соцсети очередным пикантным кадром.

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На своей странице в Instagram артистка обнародовала фотографии, которые была сделана в самолете. На свежих снимках Лобода позирует в черной футболке, кожаных мини-шортах и ботфортах. В руках звезда держит игрушечного чихуахуа.

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“Света Собака Сапоги - так назвать надо было фотокарточку“, “Первое фото слишком откровенно“, “Красиво смотритесь однако“, “Вы великолепны Светлана“, - пишут в комментариях поклонники певицы.

Напомним, ранее Светлана Лобода спровоцировала слухи о третьей беременности.

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