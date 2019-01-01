В кожаном мини: Лобода показала пикантные фото из частного самолета
Эпатажная украинская исполнительница, экс-солистка “ВИА Гры“ Светлана Лобода поделилась в соцсети очередным пикантным кадром.
Читай также: Громкая премьера: Светлана Лобода выпустила новый трек “Мира мало“
На своей странице в Instagram артистка обнародовала фотографии, которые была сделана в самолете. На свежих снимках Лобода позирует в черной футболке, кожаных мини-шортах и ботфортах. В руках звезда держит игрушечного чихуахуа.
Читай также: Светлана Лобода растрогала Сеть редким снимком с бабушкой
“Света Собака Сапоги - так назвать надо было фотокарточку“, “Первое фото слишком откровенно“, “Красиво смотритесь однако“, “Вы великолепны Светлана“, - пишут в комментариях поклонники певицы.
Напомним, ранее Светлана Лобода спровоцировала слухи о третьей беременности.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил