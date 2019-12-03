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Светлана Лобода спровоцировала слухи о третьей беременности

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Певица показала видео, где ее дочь Ева заявила, что ожидает на появление братика.
Светлана Лобода спровоцировала слухи о третьей беременности
Светлана Лобода спровоцировала слухи о третьей беременности
instagram.com/lobodaofficial

Эпатажная украинская исполнительница Светлана Лобода в очередной раз наделала шума в соцсети. В новом посте в Instagram звезда намекнула на третью беременность. Точнее, об этом проговорилась старшая дочь Лободы 8-летняя Евангелина.

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Так, на странице Светланы появилось трогательное видео, на котором звездная мама нежно обнимает дочку. В конце короткого ролика Ева говорит: “Моя мамуличка, я так уже братика хочу“. На это Светлана резко отвечает: “Так, тихо!“.

“Ой, мама, ой“, - подписала публикацию артистка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

😂🤷‍♀️ой, мама, ой

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

Подписчики Лободы гадают - Светлана еще раз станет мамой или Евангелина таким способом призналась, что  мечтает о братике.

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“Вам Ребёнок намекает открытым текстом“, “Ну все Светик мы все требуем братика“, “Теперь от кого?) от Кобейна?“, “Ждём пополнения“, “Да мы только за!!!! Сестрёнка есть, теперь братика ждёт)))“, “Что что там про братика?))))“, “Ева дай маме поработать“, “Мисс интрига“

Ранее Лобода показала, что выделывала на 9 месяце беременности.

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Теги: Светлана Лобода
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Источник: Ivona bigmir)net,

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