Светлана Лобода растрогала Сеть редким снимком с бабушкой

Певица Светлана Лобода поздравила свою бабушку Марию с днем рождения.

Известная украинская исполнительница, которая сейчас живет в России, Светлана Лобода поделилась с поклонниками редкими семейными фотографиями. Артистка показала снимки со своей бабушкой Марией.

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На странице Лободы в Instagram появились черно-белые кадры с празднования 82-го дня рождения бабушки певицы. На снимках Светлана трогательно обнимает именинницу, а она в свою очередь нежно гладит внучку по голове. Еще на одном фото Лобода и виновница торжества позируют в компании родственников.

“Мы называем бабушку Машу “скорой помощью“. Она нас вырастила и спасала нашу семью в непростые времена... Сейчас мы видимся редко, но при встрече я растворяюсь в тепле и заботе.... Дорогая бабушка Маша, берегите себя , будьте здоровы и Живите долго!!“, - трогательно написала Светлана Лобода.

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Ранее Лобода показала, что выделывала на 9 месяце беременности.

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