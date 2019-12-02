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Светлана Лобода растрогала Сеть редким снимком с бабушкой

Комментариев: 3
Певица Светлана Лобода поздравила свою бабушку Марию с днем рождения.
Светлана Лобода растрогала Сеть редким снимком с бабушкой
Светлана Лобода растрогала Сеть редким снимком с бабушкой
instagram.com/lobodaofficial

Известная украинская исполнительница, которая сейчас живет в России, Светлана Лобода поделилась с поклонниками редкими семейными фотографиями. Артистка показала снимки со своей бабушкой Марией.

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На странице Лободы в Instagram появились черно-белые кадры с празднования 82-го дня рождения бабушки певицы. На снимках Светлана трогательно обнимает именинницу, а она в свою очередь нежно гладит внучку по голове. Еще на одном фото Лобода и виновница торжества позируют в компании родственников.

“Мы называем бабушку Машу “скорой помощью“. Она нас вырастила и спасала нашу семью в непростые времена... Сейчас мы видимся редко, но при встрече я растворяюсь в тепле и заботе.... Дорогая бабушка Маша, берегите себя , будьте здоровы и Живите долго!!“, - трогательно написала Светлана Лобода.

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Ранее Лобода показала, что выделывала на 9 месяце беременности.

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Теги: Светлана Лобода
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (3)
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русский  (аноним)  02.12.2019, 14:13
Оценка:  0
русский
Было бы интересно увидеть, как ее трахает престарелый немец в анал, и пердит)))).
гость  (аноним)  02.12.2019, 14:13
Оценка:  0
гость
БМ все чаще делает уклон на кацапские новости, вместо того, чтобы послать этих выблядков накуй!
Сделайте лучше цикл статей о подготовке гражданского населения к действиям в условиях войны с московитами. Курс диверсанта. Взрывное дело и т.д. Это куда полезнее
гость  (аноним)  02.12.2019, 13:55
Оценка:  0
гость
На кацапстан всех! Накуй, за поребрик!!!
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