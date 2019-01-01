Артистка показала фото с огромным животом и кадры со съемок тизера к клипу "Суперзвезда" .

"Все люди как люди": Лобода вспомнила, что выделывала на 9 месяце беременности ivona.bigmir.net

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Певица Светлана Лобода вспомнила, что вытворяла прошлым летом, на 9-м месяце беременности. В Инстаграм артистка добавила несколько фото с очень большим животом. На одном из снимков она одета в темную майку и светлые лосины с орнаментом, а на втором - в спортивный костюм с леопардовым принтом. Также Светлана опубликовала тизер к клипу SuperЗвезда, в котором активно танцует на последнем месяце беременности.

9й месяц)) мы с @sonya_soltes ходим по магазина LA, выискивая newStyle для promotizer #SUPERSTAR 🤰🏿 #crazypeople 😂, - написала Ло.

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Поклонники Светланы в который раз усомнились, настоящий ли на видео и фото живот, поскольку на больших сроках беременности тяжело так активно двигаться.

Хаха слушай вообще на беременную не похожа как будто просто шарик проглотила. Хорошо худым только пузо растёт. 🤩

Свет рожаете Вы конечно быстрее и легче детей, чем альбом 😂

Мне,кажется, нереально так двигаться на 9 мес...

Я за 10 дней до родов, у сестры на свадьбе отплясывала до ночи !💃💃💃 сейчас доче год и 2, пляшет крошка с утра до вечера 😄😄😄😍

Светик , тебе идет!! Но все таки, это муляж!!!❤️❤️❤️

Я ж говорила ))) это не женщина а Машина 🤣🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода удивила беременным фото.

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