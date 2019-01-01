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Громкая премьера: Светлана Лобода выпустила новый трек "Мира мало"

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Этой песней Лобода попрощается со своим привычным звучанием.
Громкая премьера: Светлана Лобода выпустила новый трек "Мира мало"
Громкая премьера: Светлана Лобода выпустила новый трек "Мира мало"
instagram.com/lobodaofficial

Совсем недавно известная украинская исполнительница Светлана Лобода заявила своим поклонникам, что готовит к выходу последнюю песню перед кардинальной сменой звучания.

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Этот трек получил название “Мира мало“. Премьера хита состоялась в пятницу, 29 ноября. Однако  артистка продолжает скрывать, какой новый музыкальный стиль выбрала. Скорее всего, с  новым звучанием певицы поклонники познакомятся после выхода альбома “Sold Оut“ 13 декабря.

“29 ноября релиз “Мира Мало“. Этим треком мы прощаемся с полюбившейся вам Лободой и ее привычным звучанием. Дальше вас ждёт новый звук и Новый хит!!!“, - поделилась Светлана в своем Instagram.

Напомним, ранее Светлана Лобода снялась в клипе Тилля Линдеманна.

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Теги: Светлана Лобода
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Источник: Ivona bigmir)net,

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