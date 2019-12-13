Леся Никитюк прогулялась по Шанхаю в рваных джинсах

Ведущая Леся Никитюк показала новый кадр с путешествия в Китай.

Популярная украинская телеведущая, звезда многих шоу на Новом канале Леся Никитюк продолжает делиться с фанами яркими снимками с путешествия в Китай.

Читай также: Принцессы: В Сеть попали детские новогодние фото Шоптенко, Никитюк и Дорофеевой

Так, в четверг, 12 декабря, на своей странице в Instagram Леся опубликовала несколько фотографий с прогулки по ночному Шанхаю. На снимках телезвезда позировала на фоне светящихся небоскребов. В кадре ведущая появилась в белой кофте и темных джинсах. Отметим, что на одном из фото видно, штаны в районе ягодиц были порванными.

В описании к публикации Никитюк пожаловалась, что снова не успела сфотографироваться с телебашней “Восточная жемчужина“.

“6 лет назад когда снимали Шанхай в рамках О&Р, не успели сфоткаться возле горящей разноцветными огнями “Жемчужины“ (той знаменитой телебашни)) .. И в этот раз я тоже не успела😆😆😆Прийдется лететь сново... “, - рассказала знаменитость.

скриншот

скриншот

скриншот

Подписчики принялись активно обсуждать новый пост Никитюк. Многие обратили внимание на рваные джинсы артистки.

Читай также: “Круче, чем Кайли Дженнер“: Новое фото Никитюк засыпали комплиментами

“На 3-й фото джинсы удались“, “Детка, ты любишь рваные джинсы. Красава“, “Такая красивая, такая счастливая“, “Як фотошпалери, не думала на кухню такі наклеїти? Краса“, “У вас джинси репнули. Вид просто космос!!!“, “Леся, у вас кажется джинс отклеился“, “Штани напевно репнули від радості події“, “Леся ти там на попі штани подерла“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Леся Никитюк рассказала, как сломала палец ради победы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.