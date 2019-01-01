"Круче, чем Кайли Дженнер": Новое фото Никитюк засыпали комплиментами
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Популярная телеведущая Леся Никитюк не устает выдумывать для подписчиков розыгрыши и забавные публикации. На этот раз Леся выставила в Инстаграм коллаж из двух фото, на одном из которых запечатлена самая молодая миллиардерша, младшая сестра Ким Кардашьян модель и бизнесвумен Кайли Дженнер. Она позирует в окружении брендовых сумок. На втором фото Леся повторила позу Дженнер, сфотографировавшись в магазине с сумками и рюкзаками.
Ребята я запускаю свой личный giveaway 😆 скинь деньги мне на карточку и получи сумку со скидкой😆 Если нравится ставь + в комментариях😁 - написала Леся.
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Подписчики растерялись - и уточнили, на какую карту сбросить деньги. Многие из фолловеров отметили в комментариях, что Леся на фото гораздо эффектнее Кайли, и ноги у нее красивее.
- Ты красивее 🔥🔥
- Леся , просто бомба ❤️
- У тебя ноги длиннее 👍
- У тебя может просто деньги закончились Лесюнь? ))))))
- Даже Полякова бы позавидовала!ноги просто супер❤️🔥
- А ноги у вас Леся намного красивее, чем у девушки справа! - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Леся Никитюк рассказала, как сломала палец ради победы.
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