Телеведущая повторила снимок самой молодой миллиардерши - а подписчики отметили, что у Леси ноги красивее .

Круче, чем Кайли Дженнер: Новое фото Никитюк засыпали комплиментами instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телеведущая Леся Никитюк не устает выдумывать для подписчиков розыгрыши и забавные публикации. На этот раз Леся выставила в Инстаграм коллаж из двух фото, на одном из которых запечатлена самая молодая миллиардерша, младшая сестра Ким Кардашьян модель и бизнесвумен Кайли Дженнер. Она позирует в окружении брендовых сумок. На втором фото Леся повторила позу Дженнер, сфотографировавшись в магазине с сумками и рюкзаками.

Ребята я запускаю свой личный giveaway 😆 скинь деньги мне на карточку и получи сумку со скидкой😆 Если нравится ставь + в комментариях😁 - написала Леся.

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Подписчики растерялись - и уточнили, на какую карту сбросить деньги. Многие из фолловеров отметили в комментариях, что Леся на фото гораздо эффектнее Кайли, и ноги у нее красивее.

Ты красивее 🔥🔥

Леся , просто бомба ❤️

У тебя ноги длиннее 👍

У тебя может просто деньги закончились Лесюнь? ))))))

Даже Полякова бы позавидовала!ноги просто супер❤️🔥

А ноги у вас Леся намного красивее, чем у девушки справа! - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк рассказала, как сломала палец ради победы.

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