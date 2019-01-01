Принцессы: В Сеть попали детские новогодние фото Шоптенко, Никитюк и Дорофеевой
Программа "Зірковий шлях" сделала забавную подборку фото к Новому году.
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В Сеть попали детские новогодние фотографии звезд украинского шоу-бизнеса хореографа Алены Шоптенко, телеведущей Леси Никитюк и певицы Нади Дорофеевой. Снимки выставили на Инстаграм-странице передачи “Зірковий шлях“.
Алена Шоптенко позирует около новогодней елки в серебристой короне, Лесю Никитюк запечатлели около елки в этническом костюме и с бантом на голове, а маленькая Надя Дорофеева позирует в нежном образе принцессы - в короне и наряде, украшенном цветами.
Ранее мы писали, что Надя Дорофеева рассекретила свой вес.
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