Программа "Зірковий шлях" сделала забавную подборку фото к Новому году.

Принцессы: В Сеть попали детские новогодние фото Шоптенко, Никитюк и Дорофеевой

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В Сеть попали детские новогодние фотографии звезд украинского шоу-бизнеса хореографа Алены Шоптенко, телеведущей Леси Никитюк и певицы Нади Дорофеевой. Снимки выставили на Инстаграм-странице передачи “Зірковий шлях“.

Алена Шоптенко позирует около новогодней елки в серебристой короне, Лесю Никитюк запечатлели около елки в этническом костюме и с бантом на голове, а маленькая Надя Дорофеева позирует в нежном образе принцессы - в короне и наряде, украшенном цветами.

instagram.com/zirkovyi_shlyah

instagram.com/zirkovyi_shlyah

instagram.com/zirkovyi_shlyah

Ранее мы писали, что Надя Дорофеева рассекретила свой вес.

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