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Леся Никитюк показала, в каком наряде гуляет по ночному Шанхаю

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Ведущая Леся Никитюк похвасталась новым мини-платьем.
Леся Никитюк показала, в каком наряде гуляет по ночному Шанхаю
Леся Никитюк показала, в каком наряде гуляет по ночному Шанхаю
instagram.com/lesia_nikituk

Известная украинская телеведущая, звезда Нового канала Леся Никитюк продолжает радовать поклонников яркими снимками с  путешествия в Китай.

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Так, в среду, 11 декабря, на официальной странице знаменитости в Instagram появился новый кадр, на котором Леся позирует в лифте. Для прогулки по ночному Шанхаю Леся выбрала короткое шелковое платье в стиле кимоно со змеиным принтом.

В описанию к свежему фото Никитюк похвасталась своими знаниями китайского языка. А также она рассказала поклонникам, как в этой стране называют платье, в котором она запечатлена на снимке.

“Моє тсіпао😍 Википедия.. Тсипао (ципао) (кит. упр. 旗袍, пиньинь: qípáo) - это китайское платье, современная форма которого создана в 20-х годах модельерами Шанхая. В самом Шанхае эта форма платья называется zǎnze или zansae (長衫) собственно длинная рубашка/платье, но северный вариант того же слова чаншань (chángshān) обозначает мужскую одежду. Через кантонское произношение чёнсам (cheungsam) слово попало в английский (cheongsam)“, - написала Леся Никитюк.

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Напомним, ранее Леся Никитюк рассказала, как сломала палец ради победы.

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Теги: Леся Никитюк
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Источник: Ivоna bigmir)net

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