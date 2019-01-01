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Леся Никитюк рассказала, как сломала палец ради победы

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В прошлом телезвезда занималась плаванием.
Леся Никитюк рассказала, как сломала палец ради победы
Леся Никитюк рассказала, как сломала палец ради победы
ivona.bigmir.net

До того, как стать известно телеведущей, Леся Никитюк, записавшая песню о высоких девушках, профессионально занималась плаванием. Однажды во время заплыва она случайно сломала себе палец. На этом карьера Леси в спорте завершилась.

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О случае из своего спортивного прошлого Никитюк поделилась с Катей Осадчей в программе “Светская жизнь“.

Я хотела пройти в финал и мне надо было обогнать другую спортсменку. Я должна была финишировать касанием последние два метра и так финишировала, что аж сломала средний палец. Теперь он у меня навсегда остался кривой, - призналась Леся Никитюк.

Ведущая добавила, что могла достичь немалых успехов в профессиональном спорте, но на ее пути стало стремление реализовывать себя в творческой сфере.

Недавно мы писали, что Леся Никитюк удивила фолловеров сменой имиджа.

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Теги: Леся Никитюк, ведущая
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