Леся Никитюк рассказала, как сломала палец ради победы

В прошлом телезвезда занималась плаванием.

До того, как стать известно телеведущей, Леся Никитюк, записавшая песню о высоких девушках, профессионально занималась плаванием. Однажды во время заплыва она случайно сломала себе палец. На этом карьера Леси в спорте завершилась.

Читай также: Надя Дорофеева высказалась о сольной карьере

О случае из своего спортивного прошлого Никитюк поделилась с Катей Осадчей в программе “Светская жизнь“.

Я хотела пройти в финал и мне надо было обогнать другую спортсменку. Я должна была финишировать касанием последние два метра и так финишировала, что аж сломала средний палец. Теперь он у меня навсегда остался кривой, - призналась Леся Никитюк.

Ведущая добавила, что могла достичь немалых успехов в профессиональном спорте, но на ее пути стало стремление реализовывать себя в творческой сфере.

Недавно мы писали, что Леся Никитюк удивила фолловеров сменой имиджа.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​