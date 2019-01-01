Горячо: Анна Ризатдинова снялась в белье и чулках для мужского журнала

Для новогоднего календаря XXL позировали также Слава Каминская, Леся Никитюк и Мишель Андраде .

Анна Ризатдинова снялась в белье и чулках для мужского журнала instagram.com/anna_rizatdinova

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Суперфиналистка шоу “Танцы со звездами“-2019, олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова стала героиней пикантного календаря, который в декабре традиционно печатает мужской журнал XXL. На этот раз мужчинам показали две любимые темы - красивые модели позировали возле роскошных автомобилей. Анна украсила “январскую“ страницу будущего года. Она позирует в необычайно соблазнительном образе - на переднем сиденье авто Анна полуприседает в откровенном белом комплекте белья и матовых чулках с поясом. Из обуви у Анны - элегантные белые ботинки на шпильке.

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Также в “жаркой“ фотосессии приняли участие другие экс-участницы “Танцев ...“: Слава Каминская позирует около водительского сиденья в полупрозрачном черном комплекте с эротичными подтяжками, Леся Никитюк в серебристом платье демонстрирует свои невероятно длинные ноги, забросив их на сиденье, а горячая Michelle Andrade позирует у автомобиля в светлых рубашке и шортах.

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Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова рассказала о своей популярности у мужчин.

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