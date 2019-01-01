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"Опять Ризатдинова?": Экс-Холостяк Иракли Макацария подогрел слухи о романе

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Тренер поекта "Зважені і щасливі" пришел на шоу "Суперинтуиция".

"Опять Ризатдинова?": Экс-Холостяк Иракли Макацария подогрел слухи о романе
instagram.com/maqatsa

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Тренер проекта “Зважені і щасливі“, бывший участник шоу “Холостяк“ 34-летний Иракли Макацария засветился на одном мероприятии со спортсменкой Анной Ризатдиновой, которая недавно участвовала в шоу “Танцы со звездами“.

В одном из эфиров “Танцев“ Иракли Макацария преподнес Анне огромный букет, чем спровоцировал слухи о своей влюбленности в девушку. Теперь же Иракли появился на записи шоу “Суперинтуиция“, в котором участвовала Ризатдинова, правда, сидел он в секторе группы поддержки конкурента Анны - телеведущего Владимира Остапчука. Макацария записывал забавные танцы Остапчука и выкладывал в Инста-сториз. Также в Инстаграм он добавил селфи с участниками.

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Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова рассказала о своей популярности у мужчин.

 

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Теги: Иракли Макацария, Анна Ризатдинова, Владимир Остапчук
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Источник: IVONA bigmir)net

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