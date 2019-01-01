Тренер поекта "Зважені і щасливі" пришел на шоу "Суперинтуиция".

"Опять Ризатдинова?": Экс-Холостяк Иракли Макацария подогрел слухи о романе instagram.com/maqatsa

Читай также: “Так скоро и женишься“: Остапчук засветился на публике с Ризатдиновой

Тренер проекта “Зважені і щасливі“, бывший участник шоу “Холостяк“ 34-летний Иракли Макацария засветился на одном мероприятии со спортсменкой Анной Ризатдиновой, которая недавно участвовала в шоу “Танцы со звездами“.

В одном из эфиров “Танцев“ Иракли Макацария преподнес Анне огромный букет, чем спровоцировал слухи о своей влюбленности в девушку. Теперь же Иракли появился на записи шоу “Суперинтуиция“, в котором участвовала Ризатдинова, правда, сидел он в секторе группы поддержки конкурента Анны - телеведущего Владимира Остапчука. Макацария записывал забавные танцы Остапчука и выкладывал в Инста-сториз. Также в Инстаграм он добавил селфи с участниками.

скриншот

Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова рассказала о своей популярности у мужчин.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.​