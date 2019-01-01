Спортсменка рассказала в интервью журналу Viva о том, как сейчас обстоит ее личная жизнь .

"Моя популярность выросла": Ризатдинова сделала неожиданное признание о личном instagram.com/anna_rizatdinova/

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Финалистка проекта "Танцы со звездами 2019", которая заняла второе место, Анна Ризатдинова привлекает много внимания публики. В фокусе, конечно, оказывается личная жизнь девушки. Так, ей приписывают роман с партнером ро "Танцам" Александром Прохоровым и даже поговаривают, что к Анне неравнодушен экс-“Холостяк“, тренер "Зважених" Иракли Макацария.

Напомним, что ранее Анна состояла в отношениях с бизнесменом Александром Онищенко - у Ризатдиновой есть от него 2-летний сын Платон. Отношения пары закончились около года назад. Как сейчас обстоят дела на личном фронте у спортсменки - она рассказала в интервью журналу Viva!

Так, Анна сообщила, что ее популярность у мужчин очень выросла после участия в "Танцах",

instagram.com/anna_rizatdinova/

Я всегда пользовалась успехом у мужчин, а после проекта моя популярность еще больше выросла. Особенно после того, как мы станцевали румбу. Социальные сети просто взорвались комментариями. У меня появилось очень много поклонников. Но могу сказать, что мое сердце сейчас свободно и открыто, - честно рассказала Анна.

instagram.com/anna_rizatdinova/

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Однако, несмотря на бешеную популярность, спортсменка отметила, что у нее сейчас просто нет времени на личную жизнь - все его девушка посвящает тренировкам и маленькому сыну.

К сожалению, пока у меня нет времени на личную жизнь. С утра до вечера я занята на тренировках, а когда прибегаю домой, мне хочется провести время с сыном, которому меня очень не хватает. Спать я ложусь рано: режим плюс мне нужно хорошо отдохнуть, чтобы на следующий день были силы заниматься. А утром я снова бегу на тренировку. В этом графике пока не остается места для отношений с мужчинами, - поделилась гимнастка.

instagram.com/anna_rizatdinova/

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К слову, ранее в интервью Маше Ефросининой Анна рассказала о своих отношениях с опальным олигархом Александром Онищенко, отметив, что “для нее история еще не закончена“.

Интересно, что на церемонию награждения премией M1 Music Awards Анна Ризатдинова пришла со своим партнером по Танцам со звездами 2019 Александром Прохоровым. Сам танцор ранее рассказал СМИ, что нежно называет спортсменку “Ризатдинчик“.

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