Засветила прелести под дождем: Тодоренко взбудоражила Сеть "мокрым" фото
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Популярная телеведущая, блогер Регина Тодоренко удивила Сеть откровенным фото. В Инстаграм девушка добавила снимок, сделанный во время дождя на Бали. Тодоренко позирует в белой майке, которая, намокнув, стала прозрачной и засветила "прелести" Регины.
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#погода
На Бали порадовала! Проливные тропические дожди 🌧
Да и чуть намокла 🤪
#bali #регинатодоренко #регинапутешественница, - написала Тодоренко.
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Подписчики Тодоренко тут же обратили внимание на "пикантную" деталь - и не замедлили упомянуть об этом в комментариях.
- Ого. Вот это да)) какая там погода, когда тут такое 😍🤗🤤
- На этом фото много Секса😍💫
- Сосочки🔥
- Видно по маечке ✊😅
- Кормящую мать всегда видно)❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
- Дождик тоже хорошо😻, - написали в Сети.
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