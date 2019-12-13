Телеведущая сфотографировалась на Бали в белой майке, которая намокла от дождя .

Засветила прелести под дождем: Тодоренко взбудоражила Сеть "мокрым" фото instagram.com/reginatodorenko

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Популярная телеведущая, блогер Регина Тодоренко удивила Сеть откровенным фото. В Инстаграм девушка добавила снимок, сделанный во время дождя на Бали. Тодоренко позирует в белой майке, которая, намокнув, стала прозрачной и засветила "прелести" Регины.

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#погода

На Бали порадовала! Проливные тропические дожди 🌧

Да и чуть намокла 🤪

#bali #регинатодоренко #регинапутешественница, - написала Тодоренко.

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Подписчики Тодоренко тут же обратили внимание на "пикантную" деталь - и не замедлили упомянуть об этом в комментариях.

Ого. Вот это да)) какая там погода, когда тут такое 😍🤗🤤

На этом фото много Секса😍💫

Сосочки🔥

Видно по маечке ✊😅

Кормящую мать всегда видно)❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Дождик тоже хорошо😻, - написали в Сети.

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