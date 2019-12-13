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Засветила прелести под дождем: Тодоренко взбудоражила Сеть "мокрым" фото

Комментариев: 3
Телеведущая сфотографировалась на Бали в белой майке, которая намокла от дождя .

Засветила прелести под дождем: Тодоренко взбудоражила Сеть
Засветила прелести под дождем: Тодоренко взбудоражила Сеть "мокрым" фото
instagram.com/reginatodorenko

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Популярная телеведущая, блогер Регина Тодоренко удивила Сеть откровенным фото. В Инстаграм девушка добавила снимок, сделанный во время дождя на Бали. Тодоренко позирует в белой майке, которая, намокнув, стала прозрачной и засветила "прелести" Регины. 

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#погода
На Бали порадовала! Проливные тропические дожди 🌧
Да и чуть намокла 🤪
#bali #регинатодоренко #регинапутешественница, - написала Тодоренко.

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Подписчики Тодоренко тут же обратили внимание на "пикантную" деталь - и не замедлили упомянуть об этом в комментариях.

  • Ого. Вот это да)) какая там погода, когда тут такое 😍🤗🤤
  • На этом фото много Секса😍💫
  • Сосочки🔥
  • Видно по маечке ✊😅
  • Кормящую мать всегда видно)❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
  • Дождик тоже хорошо😻, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Кристина Агилера показала грудь в платье с макси-декольте. 

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Теги: Регина Тодоренко, майка, грудь
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (3)
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