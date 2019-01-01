Снова в форме?: Похудевшая Кристина Агилера засветила грудь в макси-декольте instagram.com/angelmica13

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Американская певица, секс-символ 2000-х Кристина Агилара, которая в последнее время сильно поправилась, снова пришла в форму и продемонстрировала это на довольно пикантных фото. Снимками звезда поделилась в Инстаграм. Кристина позирует в ярко-оранжевом наряде с очень глубоким декольте, почти полностью открывающем взору ее грудь. Волосы артистка гладко зачесала в высокий хвост. Образ дополнили яркий в розоватых тонах и массивные серьги геометрической формы.

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Поклонники пришли в восторг от горячих фото и отметили в комментариях, что, "похоже, куколка Агилера взяла реванш".

Ранее мы писали, что Кристину Агилеру заподозрили в беременности.

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