День рождения Тейлор Свифт: ТОП-20 самых ярких фото из Instagram певицы

13 декабря знаменитая певица Тейлор Свифт отмечает юбилей.

Сегодня, 13 декабря, свой 30-й день рождения отмечает самая высокооплачиваемая певица 2019 года Тейлор Свифт.

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Американская артистка начала свою звездную карьеру еще в 2004 году. За 15 лет девушка выпустила семь альбомов и стала обладательницей многих престижных наград. На счету Свифт более 200 премий, среди которых десять “Грэмми“.

В честь дня рождения Тейлор Свифт Ivona подготовила подборку самых ярких фото из Instagram знаменитой кантри-поп-исполнительницы.

Напомним, Тейлор Свифт показала свои детские кадры в новом клипе “Christmas Tree Farm“.

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