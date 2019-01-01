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День рождения Тейлор Свифт: ТОП-20 самых ярких фото из Instagram певицы

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13 декабря знаменитая певица Тейлор Свифт отмечает юбилей.
День рождения Тейлор Свифт: ТОП-20 самых ярких фото из Instagram певицы
День рождения Тейлор Свифт: ТОП-20 самых ярких фото из Instagram певицы
instagram.com/taylorswift

Сегодня, 13 декабря, свой 30-й день рождения отмечает самая высокооплачиваемая певица 2019 года Тейлор Свифт.

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Американская артистка начала свою звездную карьеру еще в 2004 году. За 15 лет девушка выпустила семь альбомов и стала обладательницей многих престижных наград. На счету Свифт более 200 премий, среди которых десять “Грэмми“.

В честь дня рождения Тейлор Свифт Ivona подготовила подборку самых ярких фото из Instagram знаменитой кантри-поп-исполнительницы.

Напомним, Тейлор Свифт показала свои детские кадры в новом клипе “Christmas Tree Farm“.

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Теги: Тейлор Свифт
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Источник: Ivоna bigmir)net

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