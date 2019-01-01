Телеведущая добавила в Сеть снимок в купальнике, сползающем на груди .

Тодоренко привлекла внимание благотворителей, выставив пикантное фото instagram.com/reginatodorenko

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Популярная телеведущая блогер Регина Тодоренко удивила подписчиков неожиданным “маневром“. Чтобы привлечь внимание фолловеров к теме благотворительности, которой она активно занимается, Регина добавила к посту в Инстаграм свое фото в купальнике. Пикантности снимку добавляет глубокое декольте, которое открывает взору бОльшую часть груди Тодоренко. Образ дополнили широкая пряжка на поясе и массивные серьги-висюльки.

#благотворительность

Я смотрю, фотографии деток с просьбой о поддержке вас не привлекают!

Дай Бог, такие картинки вас замотивируют посмотреть карусель и перейти по ссылке в сториз ❤️

Самый частый комментарий, который я встретила под своими постами: «а откуда вы знаете, что эти деньги пойдут по назначению??? Вдруг кто-то купит себе Бентли!»

Я сотрудничаю только с проверенными фондами! А если вы не хотите делать взносы в уже известные организации, помогайте тем деткам, в историю которых вы искренне верите! - написала Тодоренко.

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Подписчики похвалили Регину за креативный подход и похвалили ее фото, назвав “красоткой“ и “шикарной“.

Региша Вы замужем💐🔥❤️. Осторожно!😢😅💐💐💐💐💐💐❤️❤️❤️, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко и Влад Топалов отпраздновали первый День рождения малыша.

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