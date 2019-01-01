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"Так скоро и женишься": Остапчук засветился на публике с Ризатдиновой

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Телеведущий и спортсменка вместе приняли участие в шоу "Суперинтуиция" .

Так скоро и поженитесь: Остапчук засветился на публике с Ризатдиновой
Так скоро и поженитесь: Остапчук засветился на публике с Ризатдиновой
instagram.com/vova_ostapchuk

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Популярный телеведущий, шоумен Владимир Остапчук, которого недавно заподозрили в романе с коллегой по проекту “Танцы со звездами“-2019 актрисой театра и кино Ксенией Мишиной, засветился на ТВ с ее главной конкуренткой в “Танцах“, спортсменкой Анной Ризатдиновой. Владимир и Анна приняли участие в развлекательном шоу “Суперинтуиция“. Об этом Остапчук  написал в Инстаграм, добавив фото с Ризатдиновой 

Со сногсшибательной @anna_rizatdinova выясняли кто победит: мужская логика или женская интуиция.


А вы как думаете?
1 - логика
2 - интуиция

P.S. Обошлось без шпагатов 😉, - написал Остапчук.

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Спортсменка прокомментировала пост Остапчука, подметив, что Владимир ее “троллит“, поскольку в хештегах напомнил, что кубок “Танцев“ достался Ксении Мишиной.

Читаю и думаю , неужели Вова сделал такой комплимент мне 🧐«сногсшибательная» , потом думаю , нет ... в чем то есть подвох 🤔 смотрю ниже , читаю хештеги и вот он подвох 😂😂😂, - написала Ризатдинова.

Подписчики Остапчука по-разному отреагировали на пост, в некоторых комментариях даже пошутили, что Владимир, который сейчас разводится с Еленой Войченко, недолго будет оставаться “холостым“.


Так скоро і одружишся...😎, - написали в Сети.

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Ранее мы писали, что Владимир Остапчук нарвался на критику из-за “голого“ фото.

 

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Теги: Владимир Остапчук, Анна Ризатдинова, романы звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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