"Так скоро и женишься": Остапчук засветился на публике с Ризатдиновой

Телеведущий и спортсменка вместе приняли участие в шоу "Суперинтуиция" .

Так скоро и поженитесь: Остапчук засветился на публике с Ризатдиновой instagram.com/vova_ostapchuk

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Популярный телеведущий, шоумен Владимир Остапчук, которого недавно заподозрили в романе с коллегой по проекту “Танцы со звездами“-2019 актрисой театра и кино Ксенией Мишиной, засветился на ТВ с ее главной конкуренткой в “Танцах“, спортсменкой Анной Ризатдиновой. Владимир и Анна приняли участие в развлекательном шоу “Суперинтуиция“. Об этом Остапчук написал в Инстаграм, добавив фото с Ризатдиновой

Со сногсшибательной @anna_rizatdinova выясняли кто победит: мужская логика или женская интуиция. ⠀

А вы как думаете?

1 - логика

2 - интуиция

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P.S. Обошлось без шпагатов 😉, - написал Остапчук.

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Спортсменка прокомментировала пост Остапчука, подметив, что Владимир ее “троллит“, поскольку в хештегах напомнил, что кубок “Танцев“ достался Ксении Мишиной.

Читаю и думаю , неужели Вова сделал такой комплимент мне 🧐«сногсшибательная» , потом думаю , нет ... в чем то есть подвох 🤔 смотрю ниже , читаю хештеги и вот он подвох 😂😂😂, - написала Ризатдинова.

Подписчики Остапчука по-разному отреагировали на пост, в некоторых комментариях даже пошутили, что Владимир, который сейчас разводится с Еленой Войченко, недолго будет оставаться “холостым“.



Так скоро і одружишся...😎, - написали в Сети.

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Ранее мы писали, что Владимир Остапчук нарвался на критику из-за “голого“ фото.

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