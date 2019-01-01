"Так скоро и женишься": Остапчук засветился на публике с Ризатдиновой
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Популярный телеведущий, шоумен Владимир Остапчук, которого недавно заподозрили в романе с коллегой по проекту “Танцы со звездами“-2019 актрисой театра и кино Ксенией Мишиной, засветился на ТВ с ее главной конкуренткой в “Танцах“, спортсменкой Анной Ризатдиновой. Владимир и Анна приняли участие в развлекательном шоу “Суперинтуиция“. Об этом Остапчук написал в Инстаграм, добавив фото с Ризатдиновой
Со сногсшибательной @anna_rizatdinova выясняли кто победит: мужская логика или женская интуиция.
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А вы как думаете?
1 - логика
2 - интуиция
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P.S. Обошлось без шпагатов 😉, - написал Остапчук.
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Спортсменка прокомментировала пост Остапчука, подметив, что Владимир ее “троллит“, поскольку в хештегах напомнил, что кубок “Танцев“ достался Ксении Мишиной.
Читаю и думаю , неужели Вова сделал такой комплимент мне 🧐«сногсшибательная» , потом думаю , нет ... в чем то есть подвох 🤔 смотрю ниже , читаю хештеги и вот он подвох 😂😂😂, - написала Ризатдинова.
Подписчики Остапчука по-разному отреагировали на пост, в некоторых комментариях даже пошутили, что Владимир, который сейчас разводится с Еленой Войченко, недолго будет оставаться “холостым“.
Так скоро і одружишся...😎, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Владимир Остапчук нарвался на критику из-за “голого“ фото.
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