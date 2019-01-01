Актриса показала, как выглядит, когда хохочет, и "серьезный" образ.

Такая разная: Ксения Мишина очаровала Сеть кадрами со съемочной площадки instagram.com/misha.k.ua

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Победительница шоу “Танцы со звездами“ актриса театра и кино Ксения Мишина, которая стала особенно известна после роли в сериале “Крепостная“, очаровала Сеть кадрами со съемочной площадки. В Инстаграм звезда выставила два черно-белых фото, на одном из которых Ксения очень серьезна и даже несколько холодна, а на втором - широко улыбается.

“Колоться“ в кадре я умею на раз-два))

Хлебом не корми — дай поржать...

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А в целом правильный эгрегор на площадке - один из главных составляющих успешного процесса...

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На меня чрезмерная серьёзность действует отрицательно, даже несмотря на то, что я #dramaqueen, - написала Мишина.

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Поклонники отметили, что девушка органично смотрится как в первом, так и во втором образе - и забросали ее комплиментами по поводу яркой внешности.

Ранее мы писали, что Ксения Мишина прокомментировала роман с Владимиром Остапчуком.

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