Такая разная: Ксения Мишина очаровала Сеть кадрами со съемочной площадки
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Победительница шоу “Танцы со звездами“ актриса театра и кино Ксения Мишина, которая стала особенно известна после роли в сериале “Крепостная“, очаровала Сеть кадрами со съемочной площадки. В Инстаграм звезда выставила два черно-белых фото, на одном из которых Ксения очень серьезна и даже несколько холодна, а на втором - широко улыбается.
“Колоться“ в кадре я умею на раз-два))
Хлебом не корми — дай поржать...
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А в целом правильный эгрегор на площадке - один из главных составляющих успешного процесса...
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На меня чрезмерная серьёзность действует отрицательно, даже несмотря на то, что я #dramaqueen, - написала Мишина.
Поклонники отметили, что девушка органично смотрится как в первом, так и во втором образе - и забросали ее комплиментами по поводу яркой внешности.
Ранее мы писали, что Ксения Мишина прокомментировала роман с Владимиром Остапчуком.
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