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Такая разная: Ксения Мишина очаровала Сеть кадрами со съемочной площадки

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Актриса показала, как выглядит, когда хохочет, и "серьезный" образ.

Такая разная: Ксения Мишина очаровала Сеть кадрами со съемочной площадки
Такая разная: Ксения Мишина очаровала Сеть кадрами со съемочной площадки
instagram.com/misha.k.ua

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Победительница шоу “Танцы со звездами“ актриса театра и кино Ксения Мишина, которая стала особенно известна после роли в сериале “Крепостная“, очаровала Сеть кадрами со съемочной площадки. В Инстаграм звезда выставила два черно-белых фото, на одном из которых Ксения очень серьезна и даже несколько холодна, а на втором - широко улыбается.

“Колоться“ в кадре я умею на раз-два))
Хлебом не корми — дай поржать...

А в целом правильный эгрегор на площадке - один из главных составляющих успешного процесса...

На меня чрезмерная серьёзность действует отрицательно, даже несмотря на то, что я #dramaqueen, - написала Мишина.

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Поклонники отметили, что девушка органично смотрится как в первом, так и во втором образе - и забросали ее комплиментами по поводу яркой внешности.

Ранее мы писали, что Ксения Мишина прокомментировала роман с Владимиром Остапчуком.

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Теги: Ксения Мишина, съемки, Крепостная, Танцы со звездами
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Источник: IVONA bigmir)net

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